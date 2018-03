Zwei alte Schulfreunde vom Bodensee, Andreas Arnold aus Tettnang und Jürgen Heckelsmüller aus Wasserburg, haben das Paradies abgefüllt. Über 600 Apfelsorten baden in der Sonne am Bodensee, sagen sie. Das sind paradiesische Bedingungen für eine gute Ernte. Und so hat ihre Idee, einen besonderen Cider, ohne Zusatz von Aromen, Farbstoffen, Zucker und Wasser zu kreieren, seinen Anfang genommen.

Adam und Eva heißen ihre Cidersorten. Der eine ist herb, die andere fruchtig. Dabei gibt es den Cider nur, weil es beide beruflich in andere Regionen verschlagen hat. „Wenn man erstmal von zuhause weg ist, weiß man die Heimat so richtig zu schätzen“, haben sie beide erfahren.

Auszeichnung in London

Als bekennende Ciderliebhaber betrachten sie ihre Marke als „eine echte Hommage an den Bodensee und die Region“, sagt Jürgen Heckelsmüller.

Eva ist kürzlich mit dem Cider Award in London ausgezeichnet worden, was die beiden Freunde besonders freut. „Da werden zwischen 800 und 900 Getränke bewertet und das wir die Bronzemedaille gewonnen haben, hat uns wirklich umgehauen“, sagen sie.

Noch betreiben sie den Cider im Nebenjob und „wir müssen den Vertrieb auch noch besser ausarbeiten“, meint Jürgen selbstkritisch. Die erfrischenden Getränke sind bei Edeka Sulger Ailingen und bei Getränke Moser zur Zeit erhältlich und natürlich auf der IBO in der Messehalle A5 in dem Bereich der regionalen Anbieter von Lebensmitteln, in dem man auch an den anderen Ständen echte Schätze heben kann. Die Region hat eine Menge zu bieten, das sich hier in Form besonderer kulinarischer Erzeugnisse wiederfindet.