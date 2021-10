Freunde in schwierigen Zeiten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Rückblick aus den einzelnen Teilgemeinden, sowie aus dem Kantorat an der Schlosskirche bewies einmal mehr die Vielseitigkeit kirchenmusikalischer Arbeit mit Instrumentalgruppen und Chören unterschiedlichsten Alters. Waren im Geschäftsjahr 2019 unzählige Aufführungen von Kindermusicals, Matinéen oder Konzerten sichtbare Zeugnisse lebendiger und bunter Kirchenmusik, so zeigten sich in 2020 deutlich die Einschränkungen und Spuren der Pandemie. Große kulturelle Highlights wie Gospelkonzerte oder die gewohnten oratorischen Aufführungen der Kantorei in der Schlosskirche mussten ausfallen, genauso wie die Probenwochenenden der einzelnen Chöre, die nicht nur für eine intensive Probenarbeit sondern auch für eine lebendige Gemeinschaft und Zusammenhalt von großer Bedeutung sind.

Dennoch konnte man rückblickend darüber staunen, wie viele Gottesdienste und Feste des Kirchenjahres durch kleine Chor- oder Instrumentalsensembles oder durch Sologesang musikalisch bereichert wurden. KMD Sönke Wittnebel, der während dieser langen und schwierigen Zeit trotzdem zu all seinen musikalischen Gruppen stets Kontakt hielt und sie digital mit Informationen und Liedern zum Mitsingen versorgte, hat einen immensen Anteil am Weiterbestehen der musikalischen Gruppen.

Bei einigen Orgelführungen in kleinsten Gruppen konnte S. Wittnebel Interessierten den Fortschritt der Renovierungsarbeiten an der Schlosskirchenorgel zeigen und sie mit klangvollen Kostproben überraschen. Bedauerlicherweise mussten etliche geplante Matinéen ausfallen, deren Erlös zur Unterstützung der Fnanzierung dieser riesigen Aufgabe gedacht war.

Seinen Bericht zu den beiden vergangenen Geschäftsjahren gestaltete Schatzmeister Bernd Frebel klar und übersichtlich und überzeugte die Anwesenden mit seiner großer Kompetenz. Dank dem sparsamen Umgang mit den Vereinsfinanzen und vieler zweckgebundener Spenden konnte der Verein in diesem Jahr einen erheblichen Betrag für die Mammutaufgabe Orgelrenovierung und –erweiterung beisteuern. Nachdem Kassenprüferin Regine Koschel die Arbeit als einwandfrei bestätigt hatte, wurden sowohl Kassenwart als auch beide Vorsitzende einstimmig entlastet und es war nicht verwunderlich, dass bei den anstehenden Neuwahlen der gesamte Vorstand ebenfalls einstimmig wiedergewählt wurde.

Zum Abschluss bedankte sich KMD Wittnebel bei allen Anwesenden für ihre Unterstützung.