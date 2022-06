Freunde feiern mit den Seehasen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für den Seehasen-Fanfarenzug war die 2022er Auflage von „Seehasen & Freunde“ im Lammgarten ein voller Erfolg. Die geladenen Musikzüge und Musiker bescherten den Gästen einen abwechslungsreichen Abend mit Musik, Spaß und Tanz. Der Seehasen-Spielmannszug, der vom Seehasen-Chef Uwe Köppe als Wiege der Häfler Musikzüge bezeichnet wird, eröffnete das Event und man konnte den Gästen ansehen, wie sehr sie es genossen die Grünen endlich wieder „live“ zu erleben. Mit Stücken wie „muss i denn…“ oder dem Häfler Heimatlied gewannen die Grünen spielend die Herzen der Gäste. Der Fanfarenzug aus Unteruhldingen überzeugte mit seinen klassischen und modernen Fanfarenstücken und durfte erst nach einigen Zugaben die Bühnen verlassen. Die Freunde des Fanfarenzug Baienfurt lösten ihr Versprechen vom vorangegangenen Empfang spielend ein. Sie versprachen Köppe das Publikum unter anderem mit einem Stück der Poplegenden „ABBA“ zu begeistern. Köppe, der auch die Moderation übernahm, konnte den Fanfarenzügen einiges Wissenswerte entlocken. So erfuhr man zum Beispiel, dass der Fanfarenzug „Tell“ aus Ravensburg nichts mit dem Schweizer Nationalheld zu tun hat oder die „Löwen“ einen Jugendfanfarenzug unterhalten. „Ich denke es ist auch für die Zuhörer spannender, wenn sie etwas Wissenswertes über die Akteure erfahren“ so Köppe. Der Fanfarenzug Tell überraschte mit seinen tollen Fanfarenstücken und kurzen Einlagen und wurde so zu einem Highlight des Abends. Mit Musikstücken aus „Star Wars“, einem Schlager- und ABBA Medley riss das Ruhr-Sound-Orchester aus Essen das Publikum mit. Die Musiker waren schon mehrmals am Bodensee und hatten in diesem Jahre eine Spende über 1000 Euro für das Kinderhospiz St.Nikolaus, deren Botschafter der Seehasen-Fanfarenzug ist, im Gepäck. Den „Ganster of Love“ gehörte als nächstes die Bühne. Die Band aus Isny, die ihre musikalische Heimat in den 60er und 70er-Jahren haben, begeisterten von Beginn an und brachten schnell tanzbare Stimmung in den Biergarten. Anschließend zeigte der Gastgeber sein Können. Für das Heimspiel haben die Seehasen ein Programm aus klassischen und rhythmischen Fanfarenstücken zusammengestellt, deren Höhepunkt das neue Fanfarenstück der Musiker war. Die Party ging mit dem zweiten Teil „der Gangster“ rauschend weiter, die es glänzend verstanden den Stimmungslevel über die ganze Zeit am Siedepunkt zu halten.