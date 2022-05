Freude und Enttäuschung bei Trek-Vaude

Beim tschechischen Traditions-Weltcup ist David List im Rennen der männlichen Elite auf Platz 38 gelandet. Der Mountainbiker des RSV Seerose Friedrichshafen fand gut rein, doch in Runde drei holte der Fahrer vom Lexware Mountainbike Team sich in der Abfahrt einen Hinterraddeffekt, was ihn bis auf Rang 60 zurückwarf. Er brauchte Zeit, um wieder in den Tritt zu finden, und kam mit 4:37 Minuten Rückstand auf den Sieger Thomas Pidcock ins Ziel. „Das ist schade, denn ich bin in guter Form und hätte an meine Leistungen aus Albstadt gerne angeknüpft“, wird List in der Lexware-Mitteilung zitiert. (sz)

Die Fahrer von Trek-Vaude haben am vergangenen Wochenende ganz unterschiedlich abgeschnitten. Während Sascha Weber beim Jura Bike Marathon in Vallorbe auf dem Podest landete, sprangen beim Weltcup in Nove Mesto nicht für alle Teammitglieder vom Mountainbiketeam aus Friedrichshafen und dem Ötztal zufriedenstellende Resultate heraus.

„Ich bin sehr zufrieden mit dem Podium. Es war ein hartes Rennen mit extrem steilen Anstiegen und Killer-Tragepassagen – 3000 Höhenmeter auf 70 Kilometern, da weißt du am Abend, was du getan hast“, wird Weber in der Trek-Vaude-Mitteilung zitiert. Er bildete lange Zeit ein Spitzentrio mit dem späteren Sieger Martin Fanger und Urs Huber, musste Fanger und Huber am Ende aber ziehen lassen.

Verletzung kostet Körner

Beim Weltcup in Nove Mesto verzeichnete Björn Riley ein Erfolgserlebnis. Mit Platz 20 bei den U23-Männern bestätigte er seine gute Form. „Ich mag den Kurs und die Downhills machen richtig Spaß. Leider hatte ich in Runde zwei und drei einen kleinen Durchhänger, aber ich bin zufrieden und freue mich jetzt nach fünf Rennwochenenden auf etwas Ruhe“, meinte Riley. Auf die kleine Rennpause freuen sich auch Nils Aebersold und Mario Bair, der mit seinem Ergebnis im tschechischen Nove Mesto haderte: „Platz 26 klingt erst mal nicht so gut. Ich hatte Pech am Start, war zweimal in einen Sturz verwickelt. Wo ich beinahe aus den Top 50 rausgeflogen bin, hat es mir sprichwörtlich den Boden unter den Füßen weggerissen“, so Bair. „Die gebrochene Rippe von Heubach bremste mich leider aus, solch eine Verletzung kostet einfach viele Körner.“ Tamara Wiedmann wurde 24. und Luisa Daubermann musste das Rennen vorzeitig abbrechen. „Zu sehen, wie alle Athleten und die Crew gemeinsam an den ,little big things’ arbeiten, zeigt mir, dass das gesamte Team den Entwicklungsauftrag lebt und mit hoher Lernbereitschaft agiert“, sagte Trek-Vaude-Teamchef Bernd Reutemann.