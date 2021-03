Freude bei Schülern und Lehrern: An der Musikschule in Friedrichshafen ist der Einzelunterricht wieder möglich

Gute Nachricht für musikbegeisterte Musikschüler an der Musikschule Friedrichshafen: Nach der aktuellen Corona-Verordnung des Landes können Kinder bei einer Inzidenz im Bodenseekreis unter 100 wieder Einzelunterricht als Präsenzunterricht in der Musikschule erhalten, heißt es in einer Pressemitteilung der Musikschule.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Schüler vor den Osterferien wenigstens zum Teil noch einmal sehen können. Endlich sind dann wieder musikalische Klänge in der Schule zu hören. Leider können nicht alle zum Präsenzunterricht zurückkehren. Schüler und Lehrkräfte, die aufgrund des Risikos Bedenken haben, bleiben weiter im Online-Unterricht. In diesen Fällen werden sich die Lehrkräfte direkt mit den Eltern in Verbindung setzen, um Termine zu vereinbaren“, sagt die Leiterin der Musikschule Sabine Hermann-Wüster.

Gruppenunterrichte und Ensembleproben dürfen weiter nicht in Präsenzform stattfinden, so dass auch die Kinder der Elementargruppen weiter im Online-Unterricht bleiben. Partnerunterrichte und Kleingruppenunterrichte werden in verkürzten Zeiteinheiten als Einzelunterricht in Präsenzform erteilt. Der Einzelunterricht findet unter großen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen statt, die von Schülern, Eltern und Lehrkräften eingehalten werden müssen. Auch die Regelungen zur Kontaktbeschränkung müssen strikt beachtet werden.