Das Drama „Zeit der Kannibalen“ ist ein Lehrstück über zynisch betriebenen Kapitalismus und wohin er führt. Die Häfler Theatergruppe „Bühnengier“ zeigt Johannes Nabers Stück im Theater Atrium, inszeniert von Patrick Thumm.

Draußen bricht die Welt zusammen. Es wird geschossen, Bomben schlagen ein. In Lagos tobt der Bürgerkrieg. Den drei Unternehmensberatern ist das wurscht. Sie sitzen in luxuriösen Hotelzimmern; der private Sicherheitsdienst wird sie schon rausholen, bevor die Lage eskaliert. Überhaupt nehmen sie die Metropolen, in denen sie ihre krummen Geschäfte zum Nachteil der Bevölkerung abwickeln, nur durch die Fenster ihrer Suiten wahr. Die reale Außenwelt betrifft sie nicht. Dringt sie aber einmal doch bis zur eigenen Ego-Zone vor, bricht bei diesen Meistern des Universuns Panik aus – und sei es nur, weil Niederländer (Bernhard Winkler) im Hotelzimmer von einem unbekannten Insekt gestochen wird.

Abgekoppelt von der Wirklichkeit

„Zeit der Kannibalen“ ist ein Stück über die Abkopplung der Eliten von der Wirklichkeit. Je radikaler sie stattfindet, desto schlimmer richten sie die Welt zu, an die sie sich nicht mehr gebunden fühlen. Bei Niederländer ist die Einrichtung in der eigenen Scheinwelt so gut wie abgeschlossen: Er steigt nur in Hotels einer bestimmten Kette ab, weil dort die Zimmer rund um den Globus überall gleich aussehen. Die kleinste Veränderung macht ihn aggressiv: „Wenn ich jetzt ins Schlafzimmer gehe und da liegt Schokolade auf dem Kopfkissen, poliere ich dir die Fresse“, sagt er zum Hotelangestellten.

Sein Kollege Öllers (René Bayer) hat’s schwerer: Sein dreijähriger Sohn hat „Neurodermitis im Endstadium“, so Niederländer, seine Frau will sich von ihm trennen. Im Minutentakt führt Öllers mit ihr enervierte Telefonate. Das macht ihn aber keineswegs menschlicher: Er betrachtet die Zimmermädchen als Freiwild und setzt einen zynischen Spruch an den anderen. „Steht irgendwo eine interessante Steinigung auf dem Programm?“, fragt er, als die neue Kollegin Bianca (Tanja Gerstlauer) endlich mal die Stadt erkunden will. Bianca unterscheidet sich indes nur an der Oberfläche von den beiden Männern, die sie knallhart gegeneinander ausspielt. Ihre vermeintliche Überzeugung, als Unternehmensberaterin die Welt retten zu wollen, bleiben Kulissengeschwätz. Sie braucht es, um ihr Gewissen nicht mit ihren Verstrickungen zu konfrontieren.

Öllers, Niederländer und Bianca haben zwar keine Berührung mit der Außenwelt – aber wozu auch? Sie sind einander Hölle genug. „Zeit der Kannibalen“ wirkt mitunter wie eine Variante von Sartres „Geschlossene Gesellschaft“. Misstrauen, Angst vor Übervorteilung, schnell wechselnde Loyalitäten und eine Menge Lügen bestimmen das Verhältnis des Trios untereinander. Es kommt zu Alkoholexzessen, Prügeleien und sexuellen Ausschreitungen, in die Gewalt ebenso hineinspielt wie pure Berechnung.

René Bayer geht ganz in seiner Figur auf. Er umgibt Öllers mit einer bissig-aggressiven Aura, die zu dessen Job als „menschlicher Haifisch“ ausgezeichnet passt. Auch sein maskulines Gehabe, das der seelischen Verunsicherung genug Raum lässt, wirkt nicht aufgesetzt. In der Rolle von Niederländer macht Bernhard Winkler eine sehr gute Figur: Man nimmt ihm den neurotischen Sicherheitsfetischisten, der die Welt aus purer Angst nur noch mit den Fingerspitzen berührt, voll ab. Wie Öllers geht er, auf andere Weise, auf ganz dünnem Eis. Tanja Gerstlauer schließlich verleiht der Bianca eine Naivität, die aber nur an der Oberfläche herrscht. Darunter wird es undurchschaubar; und so ist die Unterschätzte immer für eine Überraschung gut.

Patrick Thumm inszeniert schnörkellos und direkt. Alles andere würde die Härte dieses Stücks auch nicht vertragen. Immer wieder erwischt sich der Zuschauer beim eigenen abgründig bösen Lachen. Es kann ihm am Schluss im Halse stecken bleiben, denn die Aufführung spitzt sich zu einem drastischen Showdown zu. Am Ende verlässt man drei Charaktere, die man verabscheut, die einem leid tun und über die man gelacht hat. All das unter einen Hut zu bekommen, ist nicht einfach. Aber hier ist es gelungen.