Fremder zersticht Autoreifen: Polizei sucht Zeugen

Ein bislang Unbekannter hat am frühen Montagmorgen gegen 2 Uhr vermutlich mit einem Messer den rechten Vorderreifen eines in der Platanenstraße ordnungsgemäß geparkten weißen Audi zerstochen. Das berichtet die Polizei. Durch den dadurch verursachten Knall wurde ein Zeuge auf das Geschehen aufmerksam und konnte einen Mann beobachten, der vom Tatort flüchtete, in einen schwarzen Kombi einstieg und davonfuhr.

Der Unbekannte war etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, hatte hochgestyltes schwarzes Haar und trug zur Tatzeit ein weißes Tanktop, eine kurze Hose und eine Brusttasche.