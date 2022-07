Freizeitgelände Weilermühle ab 23. Juli geschlossen

Der Aufbau der diesjährigen Ferienspiele in Weilermühle. beginnt am Samstag, 23. Juli. Aus diesem Grund ist das gesamte Gelände ab diesem Zeitpunkt für die Öffentlichkeit geschlossen. Das teilt die Stadtverwaltung in einem Schreiben mit.

Die Ferienspiele in Weilermühle beginnen dann am Montag, 1. August, und dauern bis Freitag, 26. August. Danach muss abgebaut werden, so dass das Gelände noch bis einschließlich Montag, 29. August, geschlossen bleibt. In diesem Zeitraum ist der Zugang nur im Rahmen der Ferienspiele möglich. Das Gelände steht ab 30. August wieder für die Allgemeinheit zur Verfügung.