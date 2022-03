Freiwillige sammeln neun Säcke Müll in zwei Stunden

Immer wieder werden Hausmüll und Unrat, wie Gartenabfälle, Sperrmüll und Bauschutt, Batterien, Plastikmüll, Glasflaschen und Getränkedosen, illegal im Wald entsorgt. „Die Beseitigung des Mülls nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Daher freue ich mich über jede Unterstützung“, sagt Karin Beer, Forstoberinspektorin der Stadt Friedrichshafen.

An der zweistündigen Müllsammelaktion Ende Februar im Seewald beteiligten sich Mitarbeiter der Abteilung Landschaftsplanung und Umwelt der Stadt Friedrichshafen, Häfler Naturwarte sowie Mitglieder des Naturschutzbund Deutschlands (NABU), wie die Stadt Friedrichshafen mitteilt. Die Ausbeute umfasst neun Säcke. Unter dem gesammelten Müll befanden sich unter anderem Badarmaturen, Skistiefel, Sonnenschirmständer, eine komplette Campingausrüstung und zehn vertrocknete Weihnachtsbäume.

Neben dem Einsatz der Freiwilligen bei Müllsammelaktionen leisten außerdem die Häfler Naturwarte einen entscheidenden Beitrag zur Müllbeseitigung. „Sie sammeln in verschiedenen Naturräumen in Friedrichshafen zum Teil wöchentlich mehrere Säcke Müll ein“, so Beer. Die Stadt bittet alle Bürgerinnen und Bürger, ihren Müll sachgerecht zu entsorgen.