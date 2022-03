Freikarten zu gewinnen: Comedian David Werker gastiert in Friedrichshafen

Stand-Up-Comedy gibt es am Freitag, 8. April, im Kulturhaus Caserne in Friedrichshafen zu erleben. Comedian David Werker ist ab 20.30 Uhr (Einlass: 19.30 Uhr) mit seinem neusten Programm „Plötzlich seriös?!“ im Casino zu Gast. Schwäbische.de verlost dreimal zwei Karten für den Abend.

Jeder kennt den Spruch: „Werde du erstmal erwachsen!“, schreiben die Veranstalter in einer Pressemitteilung. Auch David Werker, Deutschlands ehemaliger Dauerstudent Nummer 1 und Träger des deutschen Comedy-Preises als bester Newcomer. In einer roten Trainingsjacke verbrachte David Werker laut Mitteilung seine Jugendjahre unter dem Motto: „Der späte Wurm überlebt den frühen Vogel.“

Ehemals Deutschlands Dauerstudent Nummer eins

Jetzt stellt er fest: Ihm schmeckt Rotwein! Selbst wenn er die Cola zum Mischen weglässt. Nanu, da ist er wohl über Nacht erwachsen geworden. Aber auch seriös? David Werker entlarvt auf komische Weise, dass wir – als mündige Teilnehmer der kulturellen wie politischen Gesellschaft – uns oft nur dann aufs spiegelglatte Parkett der Seriosität vorwagen, wenn wir wirklich müssen, heißt es in der Mitteilung.

Werker wurde bekannt als Deutschlands Dauerstudent Nummer eins. Nun hat er sein Germanistik-Studium beendet und ist zurück auf den Comedybühnen der Republik: Erwachsen geworden und lustiger denn je, schreiben die Veranstalter und fügen an: „Moderne Stand-up Comedy ohne Schnick und Schnack“.

Karten kosten im Vorverkauf 14 Euro (10 Euro ermäßigt), zuzüglich Gebühren. An der Abendkasse zahlen Besucher 16 Euro (12 Euro ermäßigt). Tickets im Vorverkauf gibt es im Internet unter www.kulturhaus-caserne.tickettoaster.de.

