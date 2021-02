Freies WLAN: Stadt richtet „freekey“ ein

An zahlreichen Standorten bietet die Stadt Friedrichshafen jetzt einen kostenlosen und unbegrenzten Online-Zugang über Wlan an. Das Wlan mit der Bezeichnung „freekey Friedrichshafen“ hat laut Pressemitteilung des Rathauses einen Jugendschutzfilter, der laufend geprüft und aktualisiert wird. Die kostenlose Möglichkeit ins Internet zu gehen, sei ein wichtiger Baustein, um Friedrichshafen noch attraktiver zu machen – sowohl bei Gästen als auch bei den Einheimischen.

Im Auftrag der Stadt stellt die TeleData das Wlan an den bisher 19 Standorten zur Verfügung. Weitere einzelne Standorte, an denen es noch kein öffentliches Wlan gibt, kommen demnächst noch dazu: die Volkshochschule Friedrichshafen, das Spielehaus, der Eingangsbereich des Schulmuseums sowie der Seehasenfundus und das Haus Sonnenuhr. Damit ist dann die sogenannte erste Ausbaustufe abgeschlossen. Es gibt auch noch weitere Standorte, an denen ein öffentliches und kostenloses Wlan sinnvoll wäre, schreibt die Stadtverwaltung weiter. Zum Beispiel im Fallenbrunnen oder in einzelnen Hallen. Wie genau und wann der Ausbau weitergehen kann, sei noch offen.

An folgenden Standorten, die auch online unter www.friedrichshafen.de/stadtplan über den Stadtplan zu finden sind, gibt es Wlan:

• Parkhaus Altstadt, Romanshorner Platz

• Parkhaus Altstadt, Ausgang Buchhornplatz 15

• Tourist-Info, Bahnhofplatz 2

• Musikmuschel Friedrichshafen, Uferpromenade

• Biergarten Stärr, Fildenplatz, Fischbach

• Ortsverwaltung Raderach; Fichtenburgstraße 37, Raderach

• Ortsverwaltung Ettenkirch, Ettenkircher Straße 21, Ettenkirch

• Strandbad Friedrichshafen

• Ortsverwaltung Kluftern, Gangolfstraße 2, 88048 Friedrichshafen

• Frei- und Seebad Fischbach

• Sportbad (inhouse)

• GZH, Olgastraße 20

• Parkhaus am See, Karlstraße 19

• Kiosk beim Biergarten Lammgarten, Uferpromenade

• Medienhaus am See im K42

• Jugendtreff Molke

• Technisches Rathaus

• Rathaus

• Franziskusplatz