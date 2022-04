Freier Eintritt für Ukrainer

„Ab sofort erhalten alle ukrainischen Bürger die Möglichkeit, das Zeppelin Museum und seine Ausstellungen kostenlos zu besuchen“, kündigte das Zeppelin Museum Anfang April an. Bereits nach nur drei Wochen haben mehr als 100 Ukrainer das Angebot wahrgenommen, wie mitgeteilt wird.

Laut der zuständigen Integrationsstelle in Friedrichshafen haben bisher fast 600 Menschen in der Stadt Zuflucht vor dem Krieg in der Ukraine gefunden. Da die Wohnsituationen oft beengt sind, hat das Zeppelin Museum kurzerhand beschlossen, seine Räumlichkeiten den ukrainischen Bürgern zur Verfügung zu stellen.

In der aktuellen Ausstellung „Beziehungsstatus: Offen. Kunst und Literatur am Bodensee“ finden Besucher Sessel, Tische und Stühle, eine kleine Bibliothek sowie kostenlos nutzbares Internet (WiFi) vor. Auch das ZeppLab ist frei zugänglich. Es wurde zum Kreativraum umgestaltet. Dort können sich Kinder begegnen und gemeinsam malen, basteln und spielen.

„Wir freuen uns, dass unser Angebot so gut angenommen wird. Inzwischen konnten wir auch einen Kurzführer durch das Zeppelin Museum auf Ukrainisch erstellen, der mit Hilfe eines Zeppelinfans aus Polen übersetzt werden konnte. Eine Ukrainerin, die in ihrem Land geblieben ist, übersetzt den neuen ukrainischen Website Content des Museums. Es entstehen gerade neue Kontakte, über die wir sehr froh sind. Wir hoffen, dass wir auf diese Weise wenigstens einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dass es den geflüchteten Menschen ein bisschen besser geht“, resümiert Dr. Claudia Emmert, Direktorin des Zeppelin Museums.

Jan Werner, Geschichtsstudent an der Universität Konstanz und derzeit Praktikant im Zeppelin Museum hat russlanddeutsche Wurzeln und damit nur eine geringe Sprachbarriere und vor allem eine persönliche Verbindung zu der Region. „Meine Großmutter ist im Donbass geboren worden, deswegen sehe ich es auch als meine Pflicht meinen Hintergrund zu nutzen, um Angebote hier vor Ort für Ukrainer zu schaffen. Auch wenn Russisch auf keinen Fall dasselbe ist wie Ukrainisch, und man vor allem zur Zeit hier sehr sensibel unterscheiden muss, macht es die Kommunikation mit der Geflüchteten-Community deutlich einfacher.“ so Werner. Er hilft bei Übersetzungsarbeiten und bietet bis Ende September, auf Anfrage, kostenlose Führungen für Geflüchtete in russischer Sprache an.

Kostenlosen Eintritt erhalten alle Besucher, die an der Kasse einen gültigen ukrainischen Pass vorlegen. Sie können sich während der Öffnungszeiten in der Ausstellung so lange aufhalten, wie sie möchten.