Freie Wähler bestätigen Hoehne und Baumeister

Die Gemeinderatsfraktion der Freie Wähler Friedrichshafen hat sich jüngst zur diesjährigen Klausurtagung in Bodman-Ludwigshafen getroffen. Laut einer Pressemitteilung tagten die Politiker aus aktuellem Anlass zum ersten Mal in Hybridform. Das Treffen wurde demnach überwiegend dafür genutzt, die Sachlagen der wichtigsten aktuellen Baumaßnahmen wie Schulen, Kindergärten, die aktuelle Hallensituation und Spielplätze gemeinsam zu beleuchten und die anstehenden Entscheidungen zu diskutieren. Die Innenstadtkonzeption und der mögliche Beginn der Umgestaltung des Uferparks waren ebenso Thema, heißt es in der Mitteilung. Außerdem ist die Doppelstruktur an der Fraktionsspitze bestätigt worden: Dagmar Hoehne als Fraktionsvorsitzende und Achim Baumeister als stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Mitglied im Stiftungsrat.

Am ersten Tag war Bürgermeister Fabian Müller zu Gast, der zu den Themen berichtete und die offenen Fragen beantwortete. „Wir Freie Wähler sprechen uns ganz klar für den Neubau der Albert-Merglen-Grundschule am Friedhof aus, damit auch die längst genehmigte überfällige Umsetzung zur Ganztagsschule möglich ist,“ wird Fraktionsvorsitzende Dagmar Hoehne in der Mitteilung zitiert. Auf dem jetzigen Gelände wünschen man sich für das gesamte Wohngebiet den Ausbau des Quartiersmanagements und der Quartiersarbeit mit Familientreff und Kinder- und Jugendarbeit. Vielleicht sei hier auch in Zukunft eine Kindertagesstätte möglich, ergänzte laut Mitteilung Angelika Drießen, Mitglied des Kultur- und Sozialausschusses.

Für die baldige Planung einer neuen Sporthalle für die Innenstadtschulen müsse man sich stark machen, so Jochen Meschenmoser und Hans Dullenkopf, Mitglieder im Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt. Hier dürfe keine Zeit verloren werden, um dem Engpass an den Schulen entgegenzuwirken.

„Für die Kulturvielfalt in unserer Stadt ist das Kulturhaus Caserne unverzichtbar. Die Umbau- bzw. Sanierungsarbeiten müssten in einem Gesamtkonzept erstellt und kontinuierlich abgearbeitet werden“, wünschte sich laut Pressemitteilung Thomas Pohl, Beirat und Mitglied im Kultur- und Sozialausschuss. Zum Ende der Klausur waren sich die Freien Wähler einig: Wünsche gibt es viele, die vor allem Geld kosten und die Ressourcen und Manpower der Verwaltung binden. Wichtig sei es Prioritäten der anstehenden Maßnahmen zu setzen, heißt es in der Mitteilung.