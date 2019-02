Freie Wähler verabschieden die Kandidatenlisten für die Kommunalwahl

Familiär und harmonisch ging es vonstatten, als die Freien Wähler am Donnerstag im VfB-Restaurant die Listen für die Kommunalwahl am 26. Mai zusammenstellten. Alle Wahlen verliefen einstimmig, gewählt wurde en bloc. Man war sich einig, lediglich mit Erwartungen an den Ausgang der Wahl hielten sich die Freien Wähler zurück.

Die Liste wird angeführt von Dagmar Hoehne, gefolgt von den aktiven Fraktionsmitgliedern, die nach der Wahl weitermachen wollen. Ihren Abschied werden Fraktionschef Eberhard Ortlieb, Erich Habisreuther und Bernard Leins sowie Markus Hörmann nehmen.

In der Folge stehen Funktionsträger des Vereins auf der Liste, eine Partei sind die Freien Wähler nicht. Ihr Vorsitzender Jürgen Durski wird kandideren, mit ihm Max Mayer und Marc Bühler. Der Rest der 40-Positionen auf der Kandidatenliste wird von Mitgliedern und Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge gefüllt. Die Freien Wähler gehen davon aus, dass die Personen je nach Bekanntheit gewählt werden. Sie setzen nicht auf die Listenreihenfolge wie die anderen Parteien und Wählergemeinschaften.

„Wir setzen auf fünf Sitze“, sagt Jürgen Durski und meint, „jeder weitere Sitz im Gemeinderat wäre ein Grund zum feiern.“ Damit halten sich die Freien Wähler sehr zurück. Derzeit belegt die Fraktion neun Sitze und ist damit zweitstärkste Fraktion im Rat hinter der CDU, die mit 12 Vertretern in diesem Gremium sitzt. Fünf, das wären aber auch zwei weniger als heute die SPD und die Grünen haben. Nicht jeder Kandidat der Liste teilt diese Zurückhaltung. Vor der vergangenen Wahl im jahr 2014 waren Stimmen laut geworden, die Freien Wähler wollten stärkste Fraktion werden. Auch wenn davon nicht mehr die Rede ist, so geben sich die Mitglieder diese Wählergemeinschaft insgesamt zuversichtlich.

Auf der Liste gibt es viele junge Kandidaten, Menschen, die sich anschicken, politisch Einfluss zu nehmen. Aber auch erfahrene und gestandene Ratsmitglieder sind dabei, „das ergibt eine gute Mischung“, sagt die stellvertretende Vorsitzende Angelika Drießen.

Für die Kreistagswahl gibt es ebenfalls eine Liste, die von Eberhard Ortlieb und Dagmar Hoehne angeführt wird. Auch hier folgen anschließend die Funktionsträger des Vereins und interessierte Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge.

Ein Platz weniger im Kreis

Bei der Kreistagswahl wird es enger werden für die Kandidaten aus Friedrichshafen – das betrifft jedoch alle antretenden Parteien und Wählervereinigungen. Statt der bisherigen 16 wird es für Friedrichshafen nur noch 15 der insgesamt 54 Sitze im Kreistag geben.

Das liegt nach Aussage von Landkreis-Sprecher Robert Schwarz an einem Auszählverfahren und den Bevölkerungszuwächsen im Kreis in den vergangenen fünf Jahren. Demnach ist die Bevölkerung im Westkreis, hier im Wahlbezirk 7 )Überlingen, Owingen und Sipplingen) stärker gewachsen als in Friedrichshafen. Dieser Wahlkreis wird im kommenden Kreistag mit acht statt sieben Politikern vertreten sein.

Heute sitzen im Kreistag von den Freien Wählern aus Friedrichshafen Peter Hauswald, Dagmar Hoehne und Eberhard Ortlieb. Dass für die neue Kreistagsliste nicht erneut ein Bürgermeister wie seinerzeit Peter Hauswald gewonnen werden konnte – in diesem Fall wäre das Andreas Köster – bedauerte Dagmar Hoehne.

Zur Gemeinderatswahl treten auf der Liste der Freien Wähler an:

Dagmar Hoehne, Achim Baumeister, Jochen Meschenmoser, Angelika Drießen, Joachim Krüger, Jürgen Durski, Max Mayer, Marc Bühler, Elke Bachmann, Marcel Bieser, Emel Coban, Malte Comdühr, Hans Dullenkopf, Alexander Ebe, Hans-Peter Engelskirchen, Sabrina Franco, Hans-Peter Frank, Oliver Haller, Joachim Heinke, Thomas Kaldenbach, Rudolf Kleiner, Renate Köster, Franz Lißner, Andreas Loser, Dominik Meschenmoser, Christian Moosmann, Sabine Müller, Dietmar Nützenadel, Thomas Pohl, Nermin Ramic, Ursula Schlögl, Heike Schreiber, Christoph Sedlmeier, Stephanie Seeberger, Joachim Seliger, Brigitte Strasser, Philipp Thies, Sylvia Weinhold, Christoph Weippert und Christian Wolf.

Ersatzkandidaten sind Tobias Stephan und Sebastian Vasse.

Zur Kreistagswahl treten folgende Kandidaten an:

Eberhard Ortlieb, Dagmar Hoehne, Jürgen Durski, Angelika Drießen, Evi Geißler, Max Mayer, Jochen Meschenmoser, Elke Bachmann, Malte Comdühr, Hans Dullenkopf, Hans-Peter Frank, Oliver Haller, Thomas Kaldenbach, Renate Köster, Joachim Krüger, Franz Lißner, Sabine Müller, Christoph Sedlmeier, Stephanie Seeberger, Joachim Seliger, Brigitte Strasser und Sylvia Weinhold.

Ersatzkandidaten sind Raimund Drießen und Hans-Peter Engelskirchen.

Die Ortschaftsratskandidaten für Kluftern, Ailingen und Ettenkirch werden zu einem späteren Zeitpunkt gewählt.