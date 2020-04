Freie Wähler danken dem OB für Zeppelin-Einsatz

Die Freie-Wähler-Fraktion des Gemeinderats Friedrichshafen stellt sich hinter den Polizeieinsatz des Zeppelins. Dass Oberbürgermeister Andreas Brand im Nachgang Kritik einstecken musste, können sie nicht nachvollziehen. Das geht aus einer Stellungnahme hervor, die die Freien Wähler der SZ nach der Veröffentlichung des Berichts „Polizei und OB verteidigen Zeppelin-Einsatz“ in der Ausgabe vom Mittwoch, 15. April, schickte.

Aus Sicht der Fraktion vermittle der neue Aufdruck „#allefüralle“ Zuversicht für alle Bürger der Stadt. Das gewählte Zeppelinbranding sei gut gewählt – so die Resonanz der meisten, als der Zeppelin so abhob.

„Bisher habe ich noch von niemandem gehört, er habe sich durch die Fahrten des neuen Zeppelin NT ,mit erweiterter Polizeibesatzung’ beobachtet oder ausspioniert gefühlt“, schreibt Vorsitzender Jürgen Durski in der Stellungnahme. Zeppeline mit Passagieren an Bord fliegen schon seit Jahren über unsere Stadt, über unsere Häuser, über unsere Gärten – auch in der Vergangenheit hätte man nie sicher sein können, ob nicht ein Zeppelinflug zur Beobachtung „der Dinge da unten“ genutzt worden sei.

Jetzt, wo die Polizei auf diese gute Idee gekommen sei, auf vier Tage begrenzt mit je sechs Beamten über die Osterfeiertage in 300 Meter Höhe im Zeppelin mitzufliegen, um nach Verstößen gegen Versammlungs- und Kontaktverbote zu schauen, hätten sich manche Bürger beobachtet und überwacht gefühlt. „Ob das diejenigen sind, die eher Probleme damit haben, sich an die behördlichen Vorgaben zu halten?“, fragt Durski.

Andere Städte hätten Hubschrauber, ja sogar Drohnen im Einsatz, die viel tiefer fliegen können als der Zeppelin. Es sei OB Brand wichtig gewesen, einen – in diesem Fall für Friedrichshafen typischen – Beitrag zur Eindämmung der Pandemie zu leisten. „Wir sagen: Danke, Herr OB Brand – wir fühlten uns nicht beobachtet und nicht überwacht“, schreibt er.

Keiner könne für sich sicher ausschließen, dass er das Coronavirus bekomme. Durch leichtfertige Verstöße würden andere gefährdet, die, wenn sie sich infiziert haben, dass sogar mit ihrem Leben bezahlen könnten, heißt es abschließend.