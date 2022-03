Freie Plätze im Schüler-Azubi-Camp

In Friedrichshafen findet das nächste Schüler-Azubi-Camp in der Region Bodensee-Oberschwaben statt. Schülerinnen und Schüler können den Fragen „Ist die Ausbildung etwas für mich?“, „Ist eine Ausbildung noch zeitgemäß?“ und „Wie kann ein Weg nach der Ausbildung in einem Unternehmen aussehen?“ auf den Grund gehen, heißt es in einer Pressemitteilung des Anbieters Service SchuleWirtschaft Baden-Württemberg, der damit gemeinsam mit „Zukunftslotsen Bodenseekreis“ von BBQ Bildung und Berufliche Qualifizierung gGmbH auf die Attraktivität des Modells „Ausbildung“ hinweisen, darüber informieren und in der Praxis ausprobieren lassen möchte. Teilnehmen können junge Menschen ab Klasse acht, egal welcher Schulart. In diesem Veranstaltungsformat werden für die Teilnehmenden sieben Berufsbranchen angeboten: Handwerk, Verwaltung, Industrie, Soziales und Gesundheit, Dienstleistung, Gastronomie sowie Grüne Berufe. Unternehmen der Region laden die Schülerinnen und Schüler zu Schnupperpraktika ein. Als ein Partner des Camps konnte die Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg gewonnen werden. Berufsberater geben Auskunft über die Schritte in der Praktikumssuche und zur Berufswegeplanung. Die Handwerkskammer Ulm ist ein weiterer Kooperationspartner. Mit einem „Berufe-Bingo“ möchten sie auf die ausgezeichneten Chancen mit einer dualen Ausbildung hinweisen. Am Ende der Woche vom 7. bis 10. Juni ist es das Ziel, dass die Teilnehmenden ihre eigenen Stärken/Schwächen mit der Realität abgleichen und für sich eine Entscheidung treffen können, ob der Beruf etwas für sie ist. Bei der Anmeldung zu dem Camp geben die Teilnehmenden maximal drei Wunschberufsbranchen an.