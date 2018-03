Freie Plätze für Männersport, Mädchenfußball und vieles mehr

Das Kursprogramm der Häfler Sportvereine ist gestartet. Sowohl für Nichtmitglieder als auch für Mitglieder gibt es noch freie Plätze in einem der über 50 Kurse, die sich in verschiedene Themenbereiche gliedern.

In der Kategorie „Fit durch die Woche“ können noch einige Kurse im Vereinsfitnesscenter in Ettenkirch gebucht werden. Dies sind unter anderem Step-Aerobic (montagmorgens) und Zumba (montagabends). Der Kurs „Men4XFit“ ist ein reiner „Männerkurs“, bei dem es mit Lang- und Kurzhanteln zur Sache geht. Der Kurs ist sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet.

Auch die TSG Ailingen bietet über den SSV einige Kurse an, die noch Mitstreiter suchen. Alle Kurse von „Fit & Gesund auf dem Step“ (dienstags- und freitagmorgens) bis hin zu „Bewegen statt schonen“ (montagabends und mittwochmorgens) finden im vereinseigenen Gymnastikraum direkt am Sportplatz statt. Der Kurs „All in One für Frau und Mann“ der PSG, der ab dem 22. Februar startet, bietet ein intensives Ganzkörpertraining, welches einen an die eigenen Grenzen bringt.

Speziell für die Zielgruppe 55+ gibt es drei Kurse für Männer und Frauen dienstags- und mittwochmorgens sowie einen Fitness-Gymnastik-Kurs nur für Frauen am Mittwochabend.

In der Rubrik „Gesund durch die Woche“ bietet der Tai-Chi-Kurs ab Dienstag 20. Februar, fließende Bewegungen, Meditation sowie Verbesserung der Balance und damit Senkung des Sturz-Risikos. Qi Gong am Montagmorgen hilft gleichzeitig entspannt und beweglich zu bleiben, und steigert zusätzlich die Lebensenergie.

In der Kategorie „Hits für Kids“ gibt es noch wenige freie Plätze beim Kinderturnen für Vier- bis Sechsjährige, immer montags in der Schreienesch-Schule. Auch bei der Theater-Akrobatik, die mittwochs für Neun- bis 13-Jährige in Kluftern angeboten wird, und dem Judokurs für Sechs- bis 14-Jährige am Donnerstag in der Bodensee-Halle sind noch Plätze frei. Speziell für Fußballbegeisterte Mädchen im Alter von elf bis zwölf Jahren bietet die PSG über den SSV ab 21. Februar einen „Schnupperkurs Mädchenfußball“ an. Tipps und Tricks kommen dabei nicht nur vom Trainer, sondern auch von gleichaltrigen Spielerinnen, die schon etwas länger dabei sind.

Der Themenbereich „Trends und Fun“ widmet sich speziellen Sportarten. Freie Plätze gibt es hier noch in folgenden Kursen: Im Ju-Jutsu (18+) donnerstags lernt man Selbstbehauptung, Selbstvertrauen und Selbstverteidigung. Ein Kanukurs, der allerdings erst Ende Juni beginnt, führt in die Grundtechnik des Kanufahrens ein. An diesem Kurs können sowohl Jugendliche als auch Erwachsene teilnehmen.

Vom Freizeit bis zum Wettkampfsport

Auch in den verschiedenen Schnuppertrainings des Tauchsportclubs wie Schnuppertauchen, Unterwasserrugby und Freediving, die alle dienstagabends im Hallenbad in Friedrichshafen stattfinden, sind noch Plätze frei. Ob Breitensport oder Spitzensport, Freizeitsport oder Wettkampfsport, Mannschaftssport oder individueller Sport, Vereinssport oder Schulsport, der SSV ist das gewählte Organ aller Häfler Sportvereine und vertritt die Belange des Sports gegenüber der Politik und allen kommunalen und staatlichen Organen.

Der SSV sieht sich nach eigenen Angaben als Bindeglied zur Stadtverwaltung im Amt für Bildung, Familie und Sport (BFS). Mit 43 Vereinen und über 25 000 Mitgliedern vertrete der SSV eine große Sportfamilie, zu der fast jeder zweite Bürger in Friedrichshafen zähle.