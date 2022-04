In der Bürgerballbütt war er eine Institution, seit vielen Jahren bereichert er die „Schwäbische Zeitung“ Friedrichshafen jeden Montag mit seiner Mundart- und Reimkolumne „Binder stichelt“. Jetzt setzen wir noch einen drauf: Ab sofort gibt es Jürgen Binder jeden Montag auch als Audio-Format zu hören.

Wer den närrischen Feingeist einmal live erlebt hat, der weiß, wie das zu klingen hat, was er jeden Montag in der SZ in schriftliche Verse gießt. Ab sofort muss man sich das nicht mehr dazudenken, sondern kann es sich anhören:

Weil mir des Gas aus Russland hent,

me Schwierigkeite kriege könnt.

Deshalb sind mir uns im Klare:

Energie, die mueß me spare,

damit primär me ei sie setzt,

zu Sicherung von Arbeitsplätz.

Im Überfluss hont Gas mir nicht.

Warmwasser, Hoizung sowie Licht

sott me drum gezielt verwende;

it in Dummheit bloß verschwende.

Oifach wär und praktikabel,

es isch zwar it komfortabel,

wenn weniger mir’s Häusle hoizet

und eher mit de Hoizung geizet.

Wie spart me, könnt me überlege,

zum Beischpiel bei der Körperpflege?

Statt täglich in die Badwann

z‘ husche,

könnt dreimal in de Woch

me dusche.

En Haufe Energie kannsch spare,

duesch mit deim Karre langsam

fahre.

Optimaler Stadtverkehr:

Kommsch mit 30 du daher.

Auf de Landstraß, gebet acht,

mit 80 ‘s au it so oft kracht.

Mit 100 auf de Autobah‘

zwanz’g Prozent me spare ka.

Siehsch, da überleg i jetzt,

wäret diese Tempos G‘setz,

Schnellerfahre streng verbote,

gäb’s ganz sicher Vollidiote,

die des it akzeptiere dent,

weil sie sich frei entfalte went.

Bloß find i in diesem Fall:

Oigesinn wär asozial.