Freibad ist langweilig? Dann ab an die Kinderuni

In der Häfler Kinderuni ist am Samstag, 29. Juni, wieder tüfteln, knobeln und lernen angesagt. Alle Seminare finden von 10 bis 11.30 Uhr an der DHBW im Fallenbrunnen 2 statt, wie die Kinderunie mitteilt.

Kinder im Alter von sechs bis sieben Jahren lernen in den eineinhalb Stunden Seminarzeit Erste Hilfe kennen. Was heißt das überhaupt und wann und wie kann man selbst Hilfe leisten und wie könnte diese aussehen?

Kinder von sieben bis acht Jahren erfahren derweil, was ein Patent ist und lernen alles rund ums Thema Erfindungen: Gibt's denn Erfinder am Bodensee? Gab es welche? Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Unternehmer und einem Erfinder? Außerdem lernen die kleinen Nachwuchsstudenten, wie man kreativ ist und vielleicht auch etwas erfinden kann. Dabei wird neben dem theoretischen Wissen auch selbst das Ausprobieren im Vordergrund stehen. Dazu sollen die Kinder eine kleine Erfindung aus ihrem Alltag, Buntstifte und natürlich ganz viel Neugier mitbringen.

Auch die Fünf- bis Sechsjährigen sind laut Pressemitteilung eingeladen zum Neugierigsein. Sie dürfen mit Experimenten ihr Wissen, ihre Geduld und ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Dazu müssen die Tüftler noch nicht lesen und schreiben können.

In der Juniorgruppe für Kinder ab neun Jahren stehen die eigenen Talente und Potenziale mit einem Coaching für Kids im Fokus. Wie kann man sein Leben selbst in die Hand nehmen und entdecken, was in einem steckt? Auf spielerische Art und ein wenig Wissen über Werte und Umgang mit- und untereinander sollen sich die Kinder diesem Thema annähern.

Sommerakademie im August

Wem die einmal im Monat samstags stattfindende Kinderuni nicht genug ist, der kann sich noch für die Sommerakademie anmelden. Hier findet vom 5. bis 9. August ein einwöchiges Programm für Kinder im Alter von fünf bis 15 Jahren in drei Altersgruppen unterteilt statt. Eine Kernbetreuung von 10 bis 15 Uhr kostet für Kinder aus den Postleitzahlengebieten 88045 bis 88048 für die gesamte Woche 100 Euro, für alle anderen Kinder 140 Euro. Die erweiterte Betreuung beläuft sich auf 140 beziehungsweise 180 Euro.

Das Themenspektrum in dieser Woche ist kunterbunt: Wie gründet man ein Unternehmen? Wie setzt sich das menschliche Skelett zusammen? Was ist eine Allergie und wie funktioniert eine Drohne? Die Naturwissenschaften von A wie Astronomie bis P wie Physik dürfen dabei nicht fehlen.