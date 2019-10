Freibad Fischbach lädt zum Aktiv-Programm

Das Frei- und Seebad Fischbach hat erstmals vom 1. bis 31. Oktober von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt für Erwachsene zwei und ermäßigt nur einen Euro. 15 Besucher nutzten zum Auftakt am Donnerstag die Möglichkeit, im wohl temperierten Thermalbecken und zu Hintergrundmusik unter Anleitung Übungen abzuhalten. Jeden Freitag und Samstag können die Badegäste bei Kerzenschein baden und die Atmosphäre genießen. Immer montags bis donnerstags heißt es von 18 bis 18.30 Uhr Feierabendrelaxing beim Wasserkurs, während jeweils der Sonntag mit Bastelangeboten für die Jüngsten den Familien gehört.

Am Samstag, 12. Oktober, ist dann Oktoberfestzeit – mit Bier, Brezeln, Weißwurst und Musik. Am Samstag, 19. Oktober, lädt das Freibad-Team zum Weinabend. Am Samstag, 26. Oktober darf „gespielt“ werden. Interessierte können eine Auswahl an Karten- oder Brettspielen ausleihen. Am Donnerstag, 31. Oktober, können kleine Badegäste Kürbisse schnitzen und das Bad wird schaurig dekoriert.