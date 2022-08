Freibad Fischbach knackt die 100 000er-Marke

Der diesjährige Sommer ist heiß und dauert schon Wochen an. Auch die Zahl der Badegäste im Frei- und Seebad Fischbach spiegelt das wider. Jetzt ist erst Mitte August und Erster Bürgermeister Fabian Müller und Betriebsleiterin Christine Kirchner konnten bereits den 100 000 Badegast begrüßen. Das teilt die Stadtverwaltung Friedrichshafen in einem Schreiben mit.

Kurz nach 15.30 Uhr am Montagnachmittag war es soweit, dann betrat der 100 000 Badegast das Frei- und Seebad in Fischbach: Marion Kling aus Fulda. Sie war sichtlich überrascht, als ihr Erster Bürgermeister Fabian Müller einen Blumenstrauß überreichte.

„Wir sind heute angekommen und machen eine Woche Urlaub am Bodensee. Wir waren heute schon im Zeppelin Museum und wollten nun noch mit den Kindern schwimmen gehen“, so Kling. Mit dabei waren ihr Mann Hubert und die Kinder Jonas (8), Aaron (5) und Jakob (2). Zum Blumenstrauß gab es auch noch einen Gutschein über 50 Euro, der in den städtischen Bädern eingelöst werden kann.

Zum letzten Mal wurden im Frei- und Seebad Fischbach im Jahr 2018 mehr als 100 000 Besucherinnen und Besucher begrüßt. Damals waren es am Ende der Saison 127.761 Badegäste. Wenn die sommerlichen Temperaturen weiter anhalten, kann diese Marke sicher noch geknackt werden. Die Freibadsaison im Frei- und Seebad Fischbach dauert noch bis 18. September. Das Bad ist von Montag bis Freitag von 7 bis 20 Uhr und am Wochenende und Feiertagen von 9 bis 20 Uhr bei jeder Witterung geöffnet.