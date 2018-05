Frei- und Seebad Fischbach startet in die neue Saison

Das neue Frei- und Seebad Fischbach startet in seine zweite Badesaison. Bei rund zwölf Grad Außentemperatur fanden gestern noch nicht die großen Massen den Weg in die Freibäder am See, dennoch hatte sich das 15-köpfige Freibad-Team um Leiterin Christine Kirchner viel Mühe gegeben, um mit buntgeschmücktem Badegeländer, Italo-Hits vom Band und gelungenem Catering erste badewillige Gäste zum Verweilen einzuladen. Ins 26 Grad warme Thermalbecken zog es unter anderem Thilo Mosch aus Friedrichshafen mit Tochter Florentine und deren Freundin Jessica. Sie genossen in vollen Zügen das herrliche Nass und zeigten sich unbeeindruckt von den Außentemperaturen, die nachmittags deutlich anzogen und dem Bad noch mehr Gäste beschert haben dürften. Foto: Christian Lewang