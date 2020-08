Frei- und Seebad Fischbach erhält bundesweite Auszeichnung

Das 2017 eröffnete Frei- und Seebad in Fischbach sorgt für positive Aufmerksamkeit: Von der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen erhielt die Stadt Friedrichshafen für den Neubau des Bads den „Public Value Award“. Die Jury hat das Bad 2020 für seinen Beitrag zum Gemeinwohl der Bevölkerung bewertet und in der Kategorie „Freibäder“ mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Darüber informiert die Stadt Friedrichshafen in einer Pressemitteilung.

Im März hatte sich das Amt für Bildung, Betreuung und Sport der Stadt mit dem Frei- und Seebad in Fischbach um den Preis für öffentliche Bäder beworben. Insgesamt hatten sich mehr als 40 weitere Bäder beworben.

„Das Freibad konnte mit seiner Naturnähe, der großen Liegewiese und dem Angebot für Kinder, Familien und alle Badegäste punkten. Und auch das Preis-Leistungsverhältnis stimmt, das bestätigt die Gemeinwohl-Auszeichnung“, freut sich Oberbürgermeister Andreas Brand.

In der Begründung der Jury heißt es: Das Frei- und Seebad Fischbach sei eine geradezu ideale Verbindung, ein Freibad mit See mache die Sache richtig rund. Vor allem in einer zeitgemäßen Interpretation, die den Standortvorteil direkt am Bodensee gekonnt nutze. Die Weiterentwicklung vom klassischen Seebad zum Freizeitkomplex sei hervorragend gelungen, ohne den ursprünglichen Charakter zu verlieren. Die klare und funktionale Ästhetik des Bads stehe im gekonnten Zusammenspiel mit dem natürlich gegebenen Wasser.

Auch die vorhandene Natur, vor allem der alte Baumbestand, sei bewusst in das Neue eingebunden. Das zeige sich auch in der zurückhaltenden Farbgebung und dem großzügigen Einsatz von Holzmaterialien im Bad. Die Anlage setzt dabei gestalterisch auf das Verbindende: Die einzelnen Bereiche beziehen sich gekonnt aufeinander, die Formensprache der Arkaden als ein bauliches Highlight greift das Thema treffend auf.

Die vier Becken im Frei- und Seebad Fischbach mit konventioneller Wasseraufbereitung richten sich gezielt an ihren Nutzern aus: Das Schwimmerbecken für Aktive, das Nichtschwimmerbecken und das Kleinkindbecken mit vielen Attraktionen für den großen Wasserspaß. Mit dem warmen Thermalbecken aus natürlichen Quellen kommt ein Wellnessbereich dazu, der das Erlebnis Freibad hier zu etwas sehr Besonderem macht. Eine gute Idee wurde mit dem innenliegenden Wärmebereich mitsamt Außenschwimmkanal ins Schwimmerbecken umgesetzt, der es auch an kühleren Tagen erlaubt, das Bad zu genießen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Im ökologischen Bereich überzeuge das Bad durch eine Kraft-Wärme-Kopplung. Es sei spürbar, wie sich die Badbetreiber liebevoll Gedanken um die große Linie und um das kleine Detail machen, heißt es in der Jury-Begründung.

Die Jury schätzt besonders das Freibad als integrativen Ort, mit behindertengerechten Stellplätzen, Umkleiden und Blindenstreifen. Ein Handlauf auf dem Weg zum See dient der weiteren Orientierung. Liegewiesen, Matschspielplatz, Strandbistro und Beachvolleyball ergänzen die Angebotsvielfalt. Auch in Sachen Netzwerkarbeit sei das Frei- und Seebad Fischbach gut aufgestellt, die Kooperation mit einem Firmenfitnessverbund binde beispielsweise das wirtschaftliche Umfeld auf sinnvolle und innovative Weise an das Angebot des Bades an.

Mit dem ersten Preis in der Kategorie Freibäder würdigt die Jury das Frei- und Seebad Fischbach als akzentuierte Weiterführung vorhandener Badekultur. Es setzt bundesweit Maßstäbe, wie das Baden in der freien Natur und ein konventionell gebautes Freibad miteinander verbunden werden können.