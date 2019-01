Während die beiden Herrenmannschaften der TSG Ailingen in der Handball-Kreisliga A und B die Erwartungen bisher erfüllt haben, hinken die TSG-Damen ihrem Anspruch in der Bezirksliga hinterher - zumindest etwas.

TSG Ailingen, Bezirksliga Damen: Vier Siege, sechs Niederlagen, Tabellenplatz sechs. Nun, es hat ein bisschen gedauert, bis die Rädchen bei den Ailinger Handballerinnen im Zusammenspiel mit dem neuen Trainer Jürgen Frank ineinander gegriffen haben. Nach einer sehr guten Vorbereitung, hatte man einige Startschwierigkeiten gehabt, wusste sich jedoch mit zunehmendem Rundenverlauf zu steigern. Kurz vor der Weihnachtspause ging es abermals bergab, nachdem man der „Übermannschaft“ der Spielklasse - der HSG Langenau/Elchingen - nach großem Kampf denkbar knapp mit 17:18 unterlegen war. Nachdem sich dann auch noch das Verletzungspech im Ailinger Lager einschlich, gingen gleich beide Spiele gegen Ludwigsfeld verloren. „Meine Spielerinnen brauchen noch mehr Vertrauen in die eigene Spielstärke“, betont Jürgen Frank. „Aus meiner Sicht gibt es in dieser Liga kein Team, vor dem wir uns verstecken müssen. Wir müssen jedoch unsere Chancenauswertung verbessern.“

TSG Ailingen I, Kreisliga A Herren: Sechs Siege und zwei Niederlagen reichen für die erste Herrenmannschaft aus Ailingen aktuell für den zweiten Tabellenrang in der A-Liga. Eigentlich ist das Team von TSG-Coach Peter Rossi damit voll im Soll. Wäre da nicht der kleine Schönheitsfehler zum Rundenauftakt beim TV Weingarten gewesen, als man mit 25:26 unterlag. Im weiteren Rundenverlauf zeigte die TSG, was in ihr steckt. Sogar der bis zu diesem Spiel ungeschlagene Spitzenreiter, die MTG Wangen III, hatte mit 22:24 das Nachsehen gehabt. Dass man dann jedoch bei BW Feldkirch mit 21:23 verlor, hatte man so nicht erwartet. Auch die Tatsache, dass sich Peter Rossi mitunter von den Schiedsrichtern benachteiligt fühlt, schwingt in dessen Ausführungen gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ mit, wenn er sagt: „Ich hoffe, dass die Unparteiischen in der Rückrunde auch diesen Namen verdienen und nicht durch fragwürdige Entscheidungen den Rundenverlauf entscheidend beeinflussen. Bis auf die Torausbeute sind wir fahrplanmäßig unterwegs und wollen unter den ersten Zwei bleiben.“

TSG Ailingen II, Kreisliga B Herren: Zwei Siege, ein Unentschieden und fünf Niederlagen haben das Reserveteam aus Ailingen bisher den siebten Tabellenplatz einnehmen lassen. „Trotz der vielen Niederlagen ist die Leistung dieser Jungs bemerkenswert“, meint Peter Rossi. „Ich hoffe, dass sich die Mannschaft im neuen Jahr ins Tabellenmittelfeld vorarbeiten kann.“ Keine zu wage Prognose, wenn man bedenkt, dass der Nachwuchs um den erfahrenen Spielertrainer Marcello Ficht in manchen Begegnungen erst in der Schlussphase einbrach und somit mögliche Zähler abgegeben hatte. Es fehlen also nur Kleinigkeiten aus Ailinger Sicht. Während die Damen am Samstag, 26. Januar, daheim auf den HC Hohenems (20 Uhr) treffen, dürfen die Herren II zuvor - ab 18.10 Uhr - gegen den TV Isny ran. Erst eine Woche später ist die „Erste“ an der Reihe, wenn es am Sonntag, 3. Februar, ab 17.30 Uhr zum HC Hard II geht.