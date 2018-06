Frauenteam erwartet Rottenburg und ist Favorit

Während die Herren I des TC Friedrichshafen bei einem der Meisterschaftsmitfavoriten in der Tennis-Verbandsliga anzutreten haben, genießt das Damenteam am Sonntag, 24. Juni, ab 10 Uhr – ebenfalls in der Verbandsliga – Heimrecht. Doch damit nicht genug, schließlich gehen Mannschaftsführerin Carina Hertkorn und Co. darüber hinaus als Favorit in die Begegnung gegen den TC Rottenburg I. Denn die Gäste haben bisher beide absolvierten Partien verloren und sind am Tabellenende, während die TCF-Damen mit einem 6:3-Erfolg gegen den TSV Bietigheim I (die SZ berichtete) erfolgreich in die neue Freiluftsaison gestartet sind und momentan von Tabellenplatz zwei grüßen.

Etwas anders sieht die Sachlage beim Herrenteam des TCF aus, das beim TC Hirschlanden I – Sonntag, 10 Uhr – aufschlagen muss. Hierbei dürften die Gäste vom Bodensee in der Außenseiterrolle sein, weil die Hausherren mit Akteuren aus der deutschen Rangliste nur so gespickt sind und ihr erstes Saisonspiel verloren geben mussten. „Wir wollen dennoch versuchen, so viele Punkte wie nur möglich zu holen“, sagt Mannschaftsführer Johannes Ritter. „Diese könnten am Saisonende in der Abstiegsfrage noch sehr wichtig sein.“