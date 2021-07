Frauenkirche feiert außergewöhnlichen Gottesdienst

Am Freitag, 23. Juli, um 19 Uhr lädt der Katholische Frauenbund zu einem besonderen Gottesdienst am See ein.

Frauen wird zwar weiterhin in der katholischen Kirche eine gleichberechtigte Stellung verwehrt, dennoch bietet der Katholische Frauenbund schon seit zwei Jahren in der ganzen Diözese eine Gottesdienstreihe speziell von Frauen für Frauen an. so der Frauenbund in einer Pressemitteilung.

Ein Team aus Friedrichshafen, Meckenbeuren und Tettnang gestaltet hier im Dekanat drei dieser besonderen Gottesdienste im Jahr und führt sie gemeinsam durch.

Mit „Heute trage ich rot“ will der Verbund an Lydia, die Purpurhändlerin von Philippi gedenken. Sie war die Chefin eines Purpurbetriebes. Purpur - ein Luxusgut und die Farbe der Mächtigen. Lydia lernt durch Paulus das Christentum kennen. Sie wird als die erste Christin in Europa bezeichnet.

Spirituelle Elemente, besondere Musik, meditative Stille und eine kreative Auslegung des Evangeliums – damit ist diese Liturgie eine Alternative zu den traditionellen Gottesdiensten, so die Pressemitteilung.

Das Schlosshorn unterhalb der Schlossmauer ist erreichbar über die Werastraße. Wenn möglich sollte ein Klappstuhl oder eine Picknickdecke mitgebracht werden. Wer möchte, darf etwas Rotes anziehen. Sollte es regnen, wird der Gottesdienst in die Stadtkirche Sankt Nikolaus verlegt.