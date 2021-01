Die Corona-Krise stellt Frauen erneut – nicht nur familiär – vor große Herausforderungen. Die Kontaktstelle Frau und Beruf Ravensburg-Bodensee-Oberschwaben will sowohl mit ihrer persönlichen Beratung als auch mit verschiedenen digitalen Formaten Mut machen und erste Schritte in mögliche neue Richtungen weisen.

In einer Pressemitteilung schreibt die Kontaktstelle: „Seit vielen Monaten wird unser aller Leben durch die Corona-Krise vollkommen auf den Kopf gestellt. Viele Frauen befinden sich im Home-Office oder in der Kurzarbeit, andere wiederum befinden sich im Dauereinsatz um die Grundversorgung zu gewährleisten. Aktuell stellt insbesondere die erneute Schließung von Schulen und Kitas für viele Frauen wieder eine große Herausforderung dar. In diesem dynamischen Umfeld beschäftigen sich Frauen mit vielen Fragen. Woher nehme ich die Kraft mich dem Ganzen zu stellen? Was passiert, wenn ich entlassen werde? Wie kann meine berufliche Zukunft aussehen?“ Die Kontaktstelle Frau und Beruf Ravensburg-Bodensee-Oberschwaben wolle auch in dieser beruflichen Umbruchsituation für Frauen eine Ansprechpartnerin sein. „Auch in der aktuellen Krisenzeit unterstützen wir Frauen bei beruflichen Fragen. Mit einem objektiven Blick von außen schauen wir auf die persönliche Situation und beleuchten die verschiedenen Möglichkeiten des weiteren Berufsweges. Gerade jetzt ist es mehr denn je wichtig, den Blick nach vorne zu richten und ein Ziel vor Augen zu haben“, sagt Martina Schmidt, Leiterin der Kontaktstelle. Durch ein so tiefgreifendes Ereignis wie die Corona-Krise entstehen viele Fragen und gerade Frauen sind häufig zu einer beruflichen Veränderung gezwungen.

Das Beratungsportfolio der Kontaktstelle Frau und Beruf gibt Hilfestellung und deckt vielschichte Themen wie die berufliche Neuorientierung, den Stellenwechsel, den beruflichen Wiedereinstieg, die Existenzgründung oder auch Beratungen zur beruflichen Weiterentwicklung oder Karriereplanung ab. Die individuellen Beratungen finden zurzeit per Telefon, Mail oder online statt.

Für eine individuelle Beratung ist eine Terminvereinbarung notwendig. Zur Terminvereinbarung ist das Team der Kontaktstelle telefonisch und per E-Mail erreichbar (Kontaktdaten siehe Infokasten unten).

Darüber hinaus wollen die Mitarbeiterinnen der Kontaktstelle Frau und Beruf anderen Frauen mit diversen Online-Impulsen zu aktuellen Themen Mut machen und Hilfestellung geben. Die nächste kostenlose Live-Online-Veranstaltung mit dem Titel „Frauen, Corona und der alltägliche Wahnsinn“ findet am Samstag, 23. Januar, von 10 bis 11.30 Uhr statt. Voraussetzung ist lediglich ein Smart-Phone, Tablet oder Computer und ein Internet-Zugang. Weitere Informationen gibt es auch im Internets auf der Webseite der Kontaktstelle Frau und Beruf Ravensburg-Bodensee-Oberschwaben, wo auch die Anmeldung vorgenommen werden kann.