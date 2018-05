Frauen-Union trifft Paralympics Gewinnerin

Die Damen der Frauen-Union Bodenseekreis haben dem Sanitätshaus Trapp in Friedrichshafen einen Besuch abgestattet und sich dabei auch über die Produktion und Herstellung von orthopädischen Hilfsmitteln aller Art informiert. Als besonderes Highlight war auch die Paralympics Gewinnerin Anna Lena Forster dabei, die Geschäftsführer Daniel Trapp seit einigen Jahren betreut. Trapp war maßgeblich an der Herstellung des Mono Skis beteiligt und fertigt aktuell ihre neue Prothese.

Neben den Mitgliedern der Frauen-Union war auch der Bundestagsabgeordnete Lothar Riebsamen bei der Führung durch das vor einem Jahr eröffnete Sanitätshaus dabei, berichtet die Frauen-Union in einer Mitteilung. Neben Hightech Geräten, die die optimale Passform der Einlagen und Prothesen bestimmen, zeigte Trapp den Besuchern moderne Maschinen, die maßgeschneiderte Schuheinlagen herstellen.

Im Anschluss an den Rundgang berichtete Anna Lena Forster, wie sie ihr Leben mit der Behinderung meistert und mit dieser sogar mehrere Goldmedaillen bei Olympia holen konnte. Mit großer Dankbarkeit schaut die junge Frau auf ihr bisheriges Leben zurück, das nicht nur dank viel Ehrgeiz sondern auch mit großer Unterstützung der Eltern so erfolgreich läuft. Neben dem Studium der Psychologie in Freiburg, trainiert sie jetzt schon mehrmals pro Woche um im kommenden Winter wieder auf der Piste durchstarten zu können.