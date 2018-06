Bei den derzeit herrschenden Temperaturen werden weit über 100 Boxer des Boxverbands Baden-Württemberg in den kommenden drei Tagen bei den baden-Württembergischen A-, B- und C-Meisterschaften in Schriesheim versuchen, sich zu Edelmetall zu boxen und für die deutschen Meisterschaften zu qualifizieren. Während vom Boxteam Langenargen und von Champ Boxing Ravensburg mit seinem Häfler Trainer Giovanni Saravo voraussichtlich je ein Quartett teilnehmen wird, vertreten zwei Boxer den VfB Friedrichshafen.

Die Langenargener um ihren Trainer und Vorsitzenden Thomas Schuler schicken mit Nina Gessler, Melike Meddur und Sabrina Stotz ein Frauen-Trio in den Ring. Aussichtsreichste und namhafteste Vertretung des Boxteams wird jedoch Kushtrim Mahmuti sein, der als einzigster Akteur auch für das DM-Rennen infrage kommt, da er in der A-Klasse gemeldet ist (Boxer über 14 Siege). Giovanni Saravos Faustkämpfer werden allesamt in der C-Klasse (bis zu sechs Siege) in den Ring klettern.

Weltergewichtler Aykut Yildiz ist überhaupt der Einzige, der schon Kampferfahrung vorweisen kann, der griechische Neuzugang Stefanos Papathanasion ebenfalls im Welter. Mittelgewichtler Sandro Keßler, der in der selben Gewichtsklasse startende Weißrusse Dzmitry Koniukhan sowie Halbweltergewichtlerin Nadine Seitz werden dagegen in Schriesheim ihr Debüt feiern. „Wir hatten zuletzt mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Bei unseren bisherigen Aushängeschildern Mohamed Maher und dem mehrmaligen Deutschen Meister Dejan Cajic aus Friedrichshafen geht der Beruf derzeit einfach vor. Bei Mo kommt hinzu, dass er aufgrund des Ramadans alles andere als in bester Verfassung war. Das Problem haben wir etwa auch bei Aykut, der deshalb noch fraglich ist“, so der Italiener, der auch auf die deutsche U21-Meisterin Sophia Tauber aus Oberteuringen (die sich an der Hand operieren ließ) verzichten muss.

Bilanzen aufbessern

Die Langenargener Frauen wiederum können in Schriesheim ihre Bilanzen aufbessern. Gessler wird dies in der Klasse bis 51 kg versuchen, die amtierende Baden-Württembergische Meisterin steht bei zwei Siegen in ihren fünf Kämpfen (ein Unentschieden) und kann mit einem Sieg ihre Bilanz ins Positive wenden. Dies könnte Meddur in der Gewichtsklasse bis 69 kg zwar noch nicht (sieben Siege in 17 Kämpfen), dennoch ist die erfahrenste Boxerin Langenargenes ebenfalls amtierende Landesmeisterin. Stotz erkämpfte sich im Vorjahr in der 64-kg-Klasse die Vizemeisterschaft und strebt ihren siebten Sieg im 17. Kampf an.

Über die Klasse eines Kushtrim Mahmuti muss nicht mehr diskutiert werden. Im Weltergewicht hat der ehemalige U21-DM-Dritte jedoch einige schwere Aufgaben vor sich, bevor er ins Finale am Sonntag einziehen kann. Während seine weiblichen Teamkolleginnen zumeist mit einem Kampf bereits ganz oben auf dem Treppchen stehen, sind in Mahmutis Gewichtsklasse etliche ernstzunehmende Konkurrenten gemeldet. So etwa der VfBler Daniel Soziev oder auch die beiden Vetretungen von Boxing Villingen-Schwenningen, Stephan Nikitin und Marcel Orsinger. Nicht zuletzt aber die Duelle im erstmals ausgetragenen Bodensee-Box-Cup dürften Mahmuti (39 Siege in 46 Kämpfen) wieder ein Stück vorangebracht haben. Zweiter VfBler wird Rasul Rasüli in der C-Klasse des Halbweltergewichts sein.