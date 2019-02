Frauen spenden rund 3000 Euro für „Häfler helfen“

Tanja Caccece, Petra Nester, Sandra Gramm, Heike Kolb und Sabine Nölke-Damms haben am Fischbacher Samstag vor dem Hotel Traube in Fischbach Geld für die die Aktion „Häfler helfen“ gesammelt. Es spielte traditionell der Fanfarenzug Graf Zeppelin Fanfarenzug. Vor Ort waren rund 200 Hästräger und Narren. Und so kam ein Reinerlös von 2620 Euro zusammen. Die Volksbank Friedrichshafen-Tettnang legte noch 600 Euro oben drauf, sodass insgesamt 3220 Euro zusammenkamen. Das Geld wird, wie die fünf Frauen mitteilen, in den nächsten Tagen an Diakon Ulrich Föhr überreicht.

Die Gruppe verkaufte an dem Tag von 11 bis 14 Uhr Getränke, dabei wurden sie von Lieferanten unterstützt, die alle Waren kostenlos bereitstellten. „Wir möchten uns auf diesem Wege nochmals für die Bereitschaft bedanken damit diese Summe zusammen kam“, schreiben die Fünf in einer gemeinsamen Pressemitteilung.