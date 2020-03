Anlässlich des Internationalen Frauentags am Sonntag, 8. März, laden der Interkulturelle Frauenarbeitskreis GEA und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Friedrichshafen in Kooperation mit dem Amt für Soziales, Familie und Jugend, Abteilung Integration, dem CJD Friedrichshafen und dem Kulturhaus Caserne zum Interkulturellen Frauenfest am Samstag, 7. März, in den Kulturraum Casino im Kulturhaus Caserne im Fallenbrunnen 17 ein. Das Fest beginnt um 13 Uhr. Und auch, wenn der grobe Rahmen für den Tag bereits feststeht, können sich interessierte Frauen noch am Programm beteiligen.

„Was machen Frauen in deiner Heimat am Weltfrauentag?“ und „Wie verbringst du diesen Tag hier in Friedrichshafen?“ sind zwei der Fragen, mit denen sich die Organisatorinnen und ihre Gäste beim Interkulturellen Frauenfest beschäftigen wollen. „Wir wollen an diesem Nachmittag gemeinsam feiern, Erinnerungen austauschen und uns gegenseitig erzählen, was der Weltfrauentag heute bedeutet. Es soll aber auch deutlich werden, wie wichtig der Tag auch in Zukunft für die Frauen auf der ganzen Welt ist. Auch heute noch gehen Frauen auf die Straße, um für ihre Rechte zu kämpfen“, heißt es vonseiten der Organisatorinnen in einer Pressemitteilung. Das Interkulturelle Frauenfest zum Weltfrauentag soll Frauen demnach weiter zusammenbringen. Sie können Kontakte knüpfen und es hilft, andere Frauen zu treffen. Denn Kontakte seien sehr wichtig, um etwas bewegen zu können, heißt es weiter.

Der Tag beginnt um 13 Uhr. Eine halbe Stunde eher ist bereits Einlass ist Casino. Nach einem kleinen Imbiss kann an diesem Nachmittag gemeinsam getanzt werden. Einige Frauen werden Tänze aus ihrer Heimat präsentieren und zum Mittanzen einladen, schreiben die Veranstalter. Wer selbst vortanzen möchte, soll die Musik, nach der getanzt werden soll, auf einem USB-Stick mitbringen und sich vorab melden (siehe Infokasten). Freuen würden sich die Organisatorinnen auch darüber, wenn die Frauen aus den verschiedenen Helferkreisen der Stadt als Multiplikatoren geflüchtete Frauen über die Veranstaltung informieren, einladen oder einfach mitbringen. Die Teilnahme am Interkulturellen Frauenfest ist kostenlos. Wer keine Betreuung für seine Kinder habe, könne die Kinder mitbringen. Veranstalter des Frauentags sind der Interkulturelle Frauenarbeitskreis GEA und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Friedrichshafen, in Kooperation mit dem Amt für Soziales, Familie und Jugend/Abteilung Integration, dem CJD Friedrichshafen und dem Kulturhaus Caserne.