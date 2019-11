Frauen diskutieren Glaubens- und Lebensfragen

„Wenn ich die schon sehe!“ titelte der Vortrag von Marion Buchheister bei der Herbstveranstaltung der Gruppe „Frühstückstreffen für Frauen“ (FfF) im Graf-Zeppelin-Haus. Zweimal im Jahr laden die FfF zu einer Freitagabend- und am darauffolgenden Samstagmorgen Frauen ein, um gemeinsam Zeit miteinander zu verbringen und über Lebens- und Glaubensfragen zu diskutieren.

Die Veranstaltungen sind konfessionell unabhängig und werden von einem ehrenamtlichen Frauenteam aus unterschiedlichen christlichen Gemeinden in Friedrichshafen und Umgebung gestaltet. Diesmal umrahmten die „Just Sax and friends“ das Programm musikalisch und mit einem Sketch stimmte Doris Wagner, Gabi Stocker und Ina Hinz das Publikum auf das Referententhema an, im dem Sympathie und Antipathie im Mittelpunkt standen.

Hauptprogrammpunkt eines jeden Frauenfrühstücks ist stets ein Vortrag, der sich mit lebensnahen Themen oder Problemen befasst. Themen aus dem Alltag, wie sie einen beeinflussen können, Tipps, wie man mit ihnen umgehen kann. Und sie sind fast immer eine Aufforderung zur Selbstreflexion. Diesmal war Marion Buchheister aus dem Rheinland zu Gast. Als Erzieherin und Individualpsychologin war es ihre dritte Einladung nach Friedrichshafen. Mit dem Titel „Wenn ich die schon sehe“ erläuterte humorvoll und strukturiert, wie Sympathien und Antipathien entstehen können, aber auch wie man eine ablehnende Haltung anderen gegenüber abbauen kann, „sofern ich das will“.

Wohlwollen oder Ablehnung

Sympathien und Antipathien entstehen aus denselben Beweggründen: „Dinge, die ich an mir mag, mag ich auch anderen. Dinge, die ich an mir nicht mag, mag ich an anderen nicht“, erläutert sie. Ebenso verhält es sich mit Menschen, die das komplette Gegenteil von einem selbst darstellen würden. Einerseits wirke das anziehend und bewundernswert, könne aber auch erschreckend und abstoßend wirken. Und drittens seien es persönliche Erinnerungen, die über Wohlwollen oder Ablehnung des Gegenübers entscheiden. „Bleibt die Frage, ob man Antipathie schrumpfen lassen kann?“ fragte Marion Buchheister in die Runde und gab gleich einige Tipps mit, was man dagegen tun könne. Man solle den Tyrann in sich entdecken, sprich hinterfragen, warum man etwas gegen eine Person habe, sich Dinge nicht verkneifen: „Nichts gegen Verzicht, aber wenn das Zähne knirschend passiert, dann wird das schnell zu Neid“, erläuterte sie.

Außerdem sei es wichtig, eigene seelische Wunden zu behandeln, darüber mit Vertrauenspersonen zu sprechen und schließlich würden Antipathien abgebaut, „wenn ich mir selbst sympathisch bin“.

Die „Just Sax and friends“-Band unterhielt mit schmissigen Bläsersounds bekannter Melodien von Abba, Robbie Williams, Brian Adams und den Blues Brothers. Das Besondere daran: Viele Mitglieder des Bläserensembles haben erst im Erwachsenenalter ein Instrument gelernt und spielen erst seit drei Jahren, „aber wir haben auch einige Wiedereinsteiger darunter“, sagte Bandleader Jörg Scheide.