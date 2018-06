Frauen des TC Friedrichshafen setzen sich klar durch

Die Damen I des TC Friedrichshafen sind mit einem 7:2-Erfolg in die neue Freiluftsaison gestartet. Bei der „Zweiten“ der Tennisabteilung des SSV Ulm 1846 setzten sich Mannschaftsführerin Winnie Michalis und ihre Mitspielerinnen auch in dieser Höhe verdient mit 7:2 durch und setzten sich nach Spieltag eins prompt an die Tabellenspitze der Tennis-Verbandsliga.

Während die neuen Spitzenspielerinnen Anastasiya Fedoryshyn und Katharina Vogg den Gastgeberinnen kaum eine Chance ließen, gewannen auch Michalis und Carina Hertkorn ihre Matches souverän in zwei Sätzen. Lediglich Nicola Kortus (im Matchtiebreak) und Samia Nanz mussten die Punkte den Ulmerinnen zum 4:2-Zwischenstand aus Häfler Sicht überlassen. Die anschließenden drei Doppel gingen allesamt an den TCF, wobei Fedoryshyn und Kortus zum 6:0- und 6:0-Sieg kein einziges Spiel abgeben mussten. Schon nächste Woche geht’s für die TCF-Damen abermals um Zählbares, wenn am Sonntag, 14. Mai, ab 10 Uhr, der TC Tübingen II auf der Anlage oberhalb des Häfler Strandbad zu Gast ist. „Wir wollen natürlich den zweiten Sieg vor heimischem Publikum erreichen und hoffen, dass das Wetter mitspielt“, betont Winnie Michalis gegenüber der Schwäbischen Zeitung.

Den Spielplan und die einzelnen Ergebnisse gibt’s im Internet

unter www.wtb-tennis.de