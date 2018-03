Während die erste und zweite Damenmannschaft der HSG Friedrichshafen-Fischbach in der Handball-Bezirksliga und der Bezirksklasse nicht zu schlagen sind, sorgten auch die Kreisliga-Handballer der TSG Ailingen für ein Ausrufezeichen. Dafür hatten die Herren II der Häfler Spielgemeinschaft gegen Spitzenreiter TSV 1848 Bad Saulgau II (Bezirksklasse) das Nachsehen.

HSG Friedrichshafen-Fischbach I - SC Vöhringen 27:15 (14:7): Angeführt von einer bärenstarken Louisa Kunz (zehn Tore), haben sich die Bezirksliga-Handballerinnen aus Friedrichshafen-Fischbach vorübergehend den Titel „ärgster Verfolger des HC Lustenau“ gesichert. Da dieser – die SZ berichtete – in Ailingen mit 20:17 gewann, tauschte die HSG mit der TSG den Platz und ist jetzt neuer Zweiter. „Wir haben uns an einem Tag, an dem vieles zusammengepasst hat, zwei wichtige Punkte geholt“, bilanzierte HSG-Trainer Damir Turnadzic. „Ich bin sehr zufrieden mit dem, was die Mannschaft gezeigt hat.“ Nach einem 4:0-Blitzstart nach vier Minuten, lagen die Gastgeberinnen zur Halbzeit mit 14:7 vorne und gewannen auch in dieser Höhe verdient mit 27:15. Somit könnte es am letzten Spieltag (21. April) in Lustenau zu einem echten Meisterschaftsfinale für die HSG kommen.

HSG FF I: Amann (Tor), Kunz (10/4), Haid (4/1), Müller (3), Rist (3), Pfeffer (3), Nothelfer (2), Wildner (1), Knoll (1), Feßler, Hörmann, Dorothea Diemer.

HSG FF II - TSV 1848 Bad Saulgau II 18:28 (9:13): Über 48 Minuten hinweg hat der Außenseiter in der Bezirksklasse gegen den kommenden Meister (die Saulgauer Reserve kann am Wochenende mit einem Heimsieg gegen Vogt alles klarmachen, Anmerkung d. Red.) zum 17:18-Zwischenstand gut ausgesehen. Sicherlich darf man nicht vergessen, dass den Gästen einige Stammspieler gefehlt haben – doch insgesamt war die Leistung der HSG FF II in Ordnung gewesen. Bis auf die letzten zehn Minuten. „Da ist unsere Abwehr nicht mehr gut gestanden und einige Konter führten zu diesem klaren Ergebnis“, sagte HSG-Betreuer Stefan Städele, der selbst mitspielte und das Team mit Elvir Alibasic bei Spielen in Abwesenheit von Klaus Schmidt an der Seitenlinie coacht.

HSG FF II: Wünsche (Tor), Magino (5), Gleich (4/1), Hörmann (3), Städele (3/3), Fiesel (2), Baumann (1), Gräfe, Röhner, Rauch, Keller, Gehrke.

HSG FF II - TV Weingarten II 26:14 (13:8): Zwei weitere Zähler im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksklasse hat sich die „Zweite“ der Häfler Spielgemeinschaft im Derby gegen die Reserve aus Weingarten gesichert. „Ich bin voll und ganz zufrieden“, betonte Spielertrainerin Carina Pilsner hinterher. Während Pilsner das Tor hütete und Sonja Krause auf dem Feld die Strippen zog, coachte Sylvia Amann das Team, das nun mit Selbstvertrauen in seine abschließenden zwei Partien gehen kann.

HSG FF II: Pilsner (Tor), Feßler (8/1), Helfricht (7), Krause (5), Heina (2), Nadine Amann (2), Hoffmann (1), Zehrer (1), Heim, Seliger, Röhner.

TSG Ailingen - Alpla HC Hard II 40:25 (17:12): Trotz eines vergleichsweise schlechten Starts haben die Kreisliga-Handballer aus Ailingen am Ende einen klaren Heimsieg bejubeln dürfen. Denn mit zunehmender Spieldauer klappte das Zusammenspiel zwischen Jung aund Alt immer besser, sodass die TSG nach 25 Minuten mit 13:8 führte und einen 17:12-Vorsprung mit in die Halbzeit nahm. „Aufgrund des Fehlens von vier etablierten Rückraumspielern, habe ich mit einigen Startschwierigkeiten gerechnet“, analysierte TSG-Coach Peter Rossi. Elf Sekunden vor dem Abpfiff machte Karsten Freise – zur Freude der Fans – die 40 voll.

TSG: Höhn (Tor), Martin (9), Bauer (6), Freise (6), Bucher (6), Huber (4), Mayer (3), Felbinger (3), Ficht (1), Schube (1/1), Holzner (1), Lars Rossi, Nico Wallkum.