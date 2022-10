Frauen-Bezirksliga: TSG Ailingen stürzt den nächsten Tabellenführer

Die Handballerinnen der TSG Ailingen sind in der Frauen-Bezirksliga so etwas wie der Tabellenführerschreck. Im ersten Saisonspiel stürzten die Ailinger den Spitzenreiter SC Vöhringen und nun bezwang das Team von Trainer Lars Rossi am Samstag den Primus Bregenz Handball mit 26:25 (14:14). Neuer Führender ist jetzt wieder der SC Vöhringen, der den Patzer der Österreicher ausnutzte. Ailingen steht mit 4:0 Punkten aus zwei Spielen aktuell auf Rang drei.

In einer gut gefüllten Sporthalle an der Fohlenstraße begann Ailingen furios. Nach einer Viertelstunde führte der Landesliga-Absteiger mit 9:4. Neben Vanessa Kramer hat sich auch Christine Haake dreimal in die Torschützenliste eingetragen. Fortan kämpften sich die Gäste aus Österreich aber in die Begegnung und so ging es mit einem 14:14 in die Halbzeit. Direkt nach der Pause ging Bregenz in Front: Lena Schelling traf zum 16:15 (32.). Das Rossi-Team rannte 20 Minuten einem Rückstand hinterher, aber ließ sich davon nie entmutigen. Ein Siebenmeter durch Kramer (53.) brachte das 23:23 und nur drei Minuten später gelang Kramer auch das 24:23. Was folgte, war ein enger Schlagabtausch: Pia Kopf glich wieder aus (57., 24:24), Kramer sorgte per Siebenmeter für Ailingens 25:24 (58.) und Nina Gussing glich nur 30 Sekunden später wieder aus. Aber das letzte Wort vor 200 Zuschauern hatten die Gastgeber in Person von Kramer: In Überzahl (Elisa Mähr bekam eine Zwei-Minuten-Strafe) erzielte die TSG-Spielerin ihr elftes Tor zum 26:25-Endstand. Für die TSG Ailingen spielten: Saioud, Wucher, A. Meschenmoser, Schmalzried, Obert, Darga (1 Tor), Hörmann (3), Divy (1), L. Meschenmoser (1), Sawatzki (3), Kramer (11/davon 5 Siebenmeter), Schätzle (2), Haake (4).

Zweiter Saisonsieg für die HSG Friedrichshafen-Fischbach

Grund zur Freude hatten auch die Bezirksliga-Handballerinnen der HSG Friedrichshafen-Fischbach. Beim punktlosen Tabellenletzten SV Lonsee holten die Häflerinnen ihren zweiten Saisonsieg. Nötig war dafür ein starker Schlussspurt. In der 56. Minute stand es 25:25, Sarah Feßler (57.), Isabel Heina (58.) und Jessica Heina (60.) tüteten den 28:25 (12:11)-Erfolg für die HSG ein. Aktuell steht Friedrichshafen-Fischbach auf dem vierten Platz und gastiert als Nächstes am Samstag, 5. November, um 20 Uhr beim Tabellenführerschreck TSG Ailingen. Für die HSG Friedrichshafen-Fischbach spielten: Weber-Amann, Stork, Wildner, Rechlin, Rist, Feßler (5 Tore/davon 2 Siebenmeter), Brunner (3), I. Heina (6/1), Junker (1), Nothelfer (2), J. Heina (8), Kordes (1), Pechar (2).