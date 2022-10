Frauen-Bezirksliga: Bodensee-Teams erleben erfolgreichen Spieltag

In der Frauen-Bezirksliga haben am vergangenen Wochenende die Mannschaften vom Bodensee geglänzt. Während Landesliga-Absteiger TSG Ailingen den bisherigen Spitzenreiter SC Vöhringen stürzte, feierten die Mannschaften der HSG Friedrichshafen-Fischbach und des SV Tannau ihren Premierensieg in der noch jungen Saison 2022/2023.

HSG Friedrichshafen-Fischbach – HC Lustenau 23:21 (12:8). – Im dritten Ligaspiel ist dem Aufsteiger der erste Saisonerfolg gelungen. Den Grundstein für den Heimsieg legten die Häflerinnen kurz vor und kurz nach der Pause. Angefangen mit dem 9:8 durch Jessica Heina (24.) erarbeitete sich die HSG bis zur 39. Minute einen 15:10-Vorsprung. Dieser sollte ausreichen, um die ersten Punkte nach Hause zu bringen. Lustenau zeigte am Ende zwar noch eine starke Moral, aber mehr als ein Verkürzen des Rückstandes war nicht mehr drin. Für die HSG spielten: Weber-Amann, Heim, I. Heina, Junker, Kordes, Hemberger, Stork (2 Tore), Brunner (1), Nothelfer (4), Peter (1), J. Heina (6/davon 3 Siebenmeter), Wilke (4), Rist (1), Pechar (4/3).

TSG Ailingen – SC Vöhringen 24:21 (12:12). – Zum Saisonauftakt wartete auf die TSG ein formstarker Gegner. Der SC Vöhringen gewann seine ersten beiden Partien klar und reiste mit Selbstvertrauen an. Doch die Ailinger sind ambitioniert und zeigten am Samstag, dass Potenzial vorhanden ist. Das Team von Trainer Lars Rossi bot dem bisherigen Tabellenführer die Stirn und sicherte sich durch einen 4:0-Lauf in den letzten sieben Minuten einen 24:21-Sieg.

Für die TSG spielten: Saioud, Obert, Wucher, Meschenmoser (1), Hörmann (2), Divy (2), Kramer (10/5), Sawatzki (1), Kramer (2), Darga (1), Haake (5).

SV Tannau – HCL Vogt 18:14 (11:8). – Die Saisonpremiere in der Carl-Gührer-Halle in Tettnang ist den Handballfrauen des SV Tannau geglückt. Bis die Tannauerinnen das Spiel am Sonntag in ihre Bahnen lenkten, dauerte es mehr als 20 Minuten. Nach dem Tor von Hanna Sonntag (22.) führten die Gäste zwischenzeitlich mit 8:6. Danach kam Tannau vor rund 60 Zuschauern langsam ins Rollen. Nadine Weber (24.), Anja Pihlar (25., Siebenmeter), Alessa Haberer (26.) und Karin Kühl (28.) stellten in den folgenden sechs Minuten auf 10:8 für die Gastgeberinnen. Auf dieser Führung baute das Team von Trainerin Andrea Vogel auf und ließ nichts mehr anbrennen.

Für den SV spielten: Looser, Egger, Traut, Schmollinger (1), C. Haberer (1), Hampe (1/1), Sprenger (2), Pihlar (5/1), A. Haberer (2), Kühl (3), Weber (3).