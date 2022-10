Frau zertrümmert im Streit die Frontscheibe eines Autos

Eine 29-Jährige hat ihrem Ex-Freund am Dienstagnacht gegen 1 Uhr buchstäblich gezeigt, wo der Hammer hängt: in der Frontscheibe eines Autos. Zuvor hatten sich die, laut Polizeiangaben, deutlich angetrunkene Frau und ihr Ex-Freund in der Paulinenstraße gestritten.

Strafanzeigen für beide

Im Verlauf des Streits, bei dem sich beide leichte Blessuren zugezogen haben, soll die Frau dann mit einem Hammer die Frontscheibe eines geparkten Autos zertrümmert haben, das einem Bekannten des Paars gehört. Die Polizei ging dazwischen und konnte eine weitere Eskalation verhindern, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Auf den leicht betrunkenen Mann und auf die Frau kommen entsprechende Strafanzeigen zu.