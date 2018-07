Frau will 17.000 Euro im BH in Flugzeug schmuggeln

Mehrere Bargeldschmuggler haben Zollbeamte der Kontrolleinheit Reiseverkehr am Flughafen Friedrichshafen erwischt.

Bereits am Donnerstag fanden die Zöllner bei einem 76-jährigen Mann und seiner 24-jährigen Tochter rund 21.000 Euro kurz bevor diese den Flieger mit Ziel Türkei bestiegen. Die Beamten leiteten ein Bußgeldverfahren gegen den Mann ein und behielten 2625 Euro Strafsicherheit.

17.000 Euro im BH versteckt

Zwei Tage später überprüften die Zollbeamten eine österreichische Familie ebenfalls kurz vor dem Flug nach Istanbul.

Die 34-jährige Frau versteckte 17.000 Euro eingenäht in ihrem BH; der 38-jährige Ehemann hatte 5000 Euro in seiner Geldbörse. Auch sie hatten das Geld nicht angemeldet. Nach Zahlung einer Sicherheit von 1050 Euro konnten sie ihre Reise fortsetzen. Die Ermittlungen dauern an.

Bargeld und andere gleichgestellte Zahlungsmittel von 10.000 Euro und mehr sind dem Zoll bei Ein- oder Ausreise in ein Nicht-EU-Land unaufgefordert schriftlich anzumelden.

So viele Passagiere wurden 2017 an den Flughäfen abgefertigt

Mehr entdecken: Zöllner am Bodensee verhindern Schmuggel von Luxusauto