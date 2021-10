Frau verwendet gefälschte Rezepte

Eine bislang unbekannte Frau hat am Montagvormittag versucht, in einer Apotheke in der Ehlersstraße zwei augenscheinlich gefälschte Rezepte einzulösen. Einer Mitarbeiterin waren laut Polizeibericht Unregelmäßigkeiten bei den Verordnungen für insgesamt drei verschreibungspflichtige Medikamente aufgefallen, woraufhin sie die Polizei verständigte. Nachdem die Unbekannte dies mitbekommen hatte, verließ sie noch vor Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung fluchtartig die Apotheke. Das Häfler Polizeirevier ermittelt nun wegen des Verdachts der Urkundenfälschung.