Frau im Ausnahmezustand: 27-Jährige verteilt Prügel auf der Uferstraße

Eine aggressive Frau hat am Mittwoch, 8. Juni, gegen 20.45 Uhr die Polizei auf den Plan gerufen. Die Beamten wurden alarmiert, weil die 27-Jährige im Bereich der Uferstraße wahllos auf Passanten losgegangen sei und es bereits zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein soll. Zudem soll die Frau auf ihrem Weg in die Innenstadt auf geparkte Fahrzeuge eingeschlagen haben.

Die Polizisten trafen die alkoholisierte Frau nach einer kurzen Fahndung an und brachten sie in eine Spezialklinik. Zeugen des Vorfalls und insbesondere Personen, die von der 27-Jährigen angegangen wurden oder deren Fahrzeug beschädigt wurde, werden gebeten, sich unter Telefon 07541/7010 mit dem Polizeirevier Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.