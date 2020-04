Frau verteilt Kofferinhalt auf der Straße

Eine 22-jährige Frau hat am Samstagmittag in der Ernst-Lehmann-Straße Widerstand geleistet, als eine Polizeistreife sie dort in einem psychischen Ausnahmezustand antraf. Die Frau verteilte laut Polizeibericht den Inhalt ihres Reisekoffers auf der Straße und entkleidete sich. Auf Grund ihrer Verfassung wurde sie nach Rücksprache mit einem Arzt in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Während des Transports musste die Frau auf Grund ihrer Gegenwehr mit gefesselt werden, schreibt die Polizei weiter.