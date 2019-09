Frau tritt Polizisten ans Bein - Festnahme

Bei einem Unterstützungseinsatz auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Albrechtstraße ist am Dienstagabend ein Polizeibeamter leicht verletzt worden. Laut Polizeibericht war zuvor eine Polizeistreife wegen einer Frau, die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, zum Einsatzort gerufen worden. Die 43-Jährige, bei der rund 2,8 Promille Atemalkoholgehalt gemessen wurden, sollte von einem Rettungsdienst in eine Fachklinik gebracht werden, reagierte jedoch sehr aggressiv auf die Maßnahmen und trat schließlich mit einem Fuß gegen das Bein eines Polizeibeamten, der dadurch verletzt wurde. Unter Anwendung unmittelbaren Zwangs seien „die Maßnahmen fortgesetzt und die 43-Jährige in die Klinik überstellt worden“, schreibt die Polizeipressestelle.