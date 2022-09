Frau sticht Mann am Häfler Stadtbahnhof mit Messer in den Rücken

Eine Frau hat am späten Montagabend einem Mann am Stadtbahnhof in Friedrichshafen mit einem Messer in den Rücken gestochen. Eine Polizeistreife war vor Ort, sah die Tat und nahm die Frau fest.

Wie die Polizei berichtet, beobachteten die Beamten kurz nach 21.30 Uhr, wie auf dem Bahnhofs-Vorplatz eine alkoholisierte 60-Jährige im Streit ihrem 44 Jahre alten Kontrahenten mit einem Taschenmesser in den Rücken stach.

Opfer nicht lebensgefährlich verletzt

Die Polizisten nahmen die Tatverdächtige vorläufig fest und brachten sie aufgrund ihres psychischen Zustands im Anschluss in eine Fachklinik, heißt es im Polizeibericht.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den nicht lebensgefährlich verletzten Bekannten der Frau in eine Klinik. Die 60-Jährige werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.