Frau Schwerdtfeger ist die bessere Frau Wäber

„Frau Wäber“ sollte alles besser machen. Aber „Frau Wäber“ hat nicht alles besser gemacht. Denn tatsächlich hat „Frau Wäber“ alles nur noch schlimmer gemacht. Finde ich.

Denn leider ist sie viel zu banal inszeniert worden. Sollte sie witzig sein? Fröhlich? Bissig? Eine scharfkantige Eigenschaft war in ihrer Figur genauso wenig zu finden wie eine richtig gute Pointe in der Moderation. Das wurde spätestens dann klar, als Bernd Kohlhepp alias „Frau Schwerdtfeger“ auf der Bühne stand und Moderator Hansy Vogt alias „Frau Wäber“ sauber an die Wand spielte.

Vogts Stimme erinnerte mehr an die Zeichentrickente Alfred J. Quack als an eine schwäbische Putzfrau – im Gegensatz zu Frau „Schwärdtfäääger“, der besseren „Frau Wäber“.