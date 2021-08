Frau ruft Polizei gleich mehrfach auf den Plan

Insgesamt drei Mal mussten Polizeibeamte am Samstagabend im Stadtgarten in Friedrichshafen aufgrund einer 26-Jährigen tätig werden, die sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Zunächst hatte die Frau gegen 21.45 Uhr Passanten angeschrien und herumgepöbelt, hier konnte sie von der verständigten Polizeistreife nicht mehr angetroffen werden. Etwa zwei Stunden später führte eine ähnliche Meldung zum erneuten Einsatz, diesmal konnte die Frau am alten Musikpavillon festgestellt und beobachtet werden, wie sie Passanten anbrüllte.

Aufgrund ihres Verhaltens in Verbindung mit einer deutlichen Alkoholisierung erteilten die Beamten der 26-Jährigen laut Polizeibericht einen Platzverweis, welchem sie zögerlich nachkam. Die Maßnahme zeigte allerdings keine nachhaltige Wirkung. Kurz nach Mitternacht kehrte die Frau zum Musikpavillon zurück und bewarf zwei Anwesende mit Flaschen und Getränkedosen. Hierbei traf sie einen Geschädigten am Fuß und verletzte ihn dadurch leicht.

Die Randaliererin wurde daraufhin in polizeilichen Gewahrsam genommen und aufgrund ihres auffälligen Gesundheitszustands in ein Fachkrankenhaus gebracht. Sie gelangt zudem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung zur Anzeige.