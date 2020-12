Eine 41-jährige Frau muss sich wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte verantworten. Die Frau hatte zuvor in einer Fachklinik, in der sie sich unberechtigt aufhielt, randaliert und trotz Aufforderung des Klinikpersonals das Krankenhaus nicht verlassen. Nachdem eine hinzugezogene Polizeistreife der Frau einen Platzverweis erteilt und sie bis zur Straße begleitet hatte, kehrte diese wenig später wieder zurück. Als die Beamten daraufhin einen erneuten Platzverweis erteilten, attackierte die Frau die Polizisten. Schließlich mussten diese die 41-Jährige, die lautstark die Beamten beleidigte, fesseln. Sie wurde aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustandes in der Fachklinik aufgenommen.