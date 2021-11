Frau mit täuschend echter Pistolenatrappe unterwegs

Eine 39-jährige Deutsche ist am Bahnhof in Konstanz mit einer Pistole gesehen worden und löste einen Polizeieinsatz aus. Am frühen Montagnachmittag informierte eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn die Bundespolizei über einen Zeugenhinweis. Eine Frau soll in den Sanitäranlagen des Bahnhofs eine Pistole auf den Boden fallen gelassen und anschließend wieder in den Hosenbund gesteckt haben.

Nach sofortiger Fahndung stellt die eingesetzte Streife am Bahnsteig 1a anhand der Personenbeschreibung eine weibliche Person auf dem Boden sitzend fest und unterzog sie einer Kontrolle.

Die Nachfrage nach mitgeführten verbotenen oder gefährlichen Gegenständen wurde laut Polizei verneint, trotzdem zog die Frau unvermittelt eine täuschend echte Pistole aus ihrem Hosenbund und warf sie auf den Boden vor die Füße der Beamten. Nach genauer Inaugenscheinnahme der Waffe stand laut Polizei fest, dass es sich lediglich um ein Softair-Pistole handelte. Die Pistolennachbildung wurde sichergestellt.

Da gegen die Eigentümerin ein Waffenbesitzverbot besteht, wurde ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die 39-Jährige mit einem Platzverweis aus dem Bahnhof verwiesen.