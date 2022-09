Frau mit Schreckschusswaffe bedroht

Eine Frau ist bei Streitigkeiten am Samstagabend in der Brandenburger Straße in Konstanz mit einer Schreckschusswaffe bedroht worden. Nach Informationen der Polizei trat ein 28-jähriger Mann gegen 19 Uhr an das Auto einer 33-Jährigen heran und hielt dabei eine Schreckschusswaffe an die Scheibe der Fahrertür auf Kopfhöhe der Frau.

Als diese deshalb nicht weiterfuhr und ausstieg, steckte er die Waffe wieder in seinen Hosenbund. Die Polizei nahm den Mann kurzzeitig fest und beschlagnahmte die Waffe. Hintergrund des Vorfalles sind offenbar Streitigkeiten, welche schon seit längerer Zeit zwischen den Beteiligten herrschen. Möglicherweise haben Passanten das Geschehen beobachtet. Die Polizei bittet deshalb Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Konstanz zu melden.