Von einem Auto touchiert worden ist am Donnerstag gegen 13 Uhr in der Ailinger Straße in Friedrichshafen eine 88-jährige Fußgängerin, als sie von einem rückwärts ausparkenden Autofahrer übersehen wurde. Der 24 Jahre alte Fahrer überfuhr laut Polizei den Gehweg auf Höhe der Kreuzung mit der Charlottenstraße, als er die Dame samt Rollator streifte. Aufgrund von Schürfwunden und Prellungen, die die 88-Jährige erlitt, wurde sie ins Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand kein nennenswerter Schaden.