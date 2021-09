Frau missachtet Vorfahrt

Eine 31-jährige Autofahrerin ist am Montag gegen 13.30 Uhr von Habratsweiler in Richtung Ettenkirch unterwegs gewesen. In Waltenweiler hat die Frau laut Polizeibericht einen Unfall verursacht. Sie übersah an der Kreuzung einen von rechts auf der Brochenzeller Straße nahenden 62-jährigen Opel-Fahrer.

Infolge der Kollision entstand am Wagen der Unfallverursacherin ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro, am Opel beziffert die Polizei den Schaden auf etwa 5000 Euro.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.